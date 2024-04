Mercredi soir, les colons israéliens ont fermé les rues d’alQods occupée dans le cadre de manifestations pour exiger que le gouvernement d’occupation conclue un accord d’échange de prisonniers, alors que la guerre dans la bande de Gaza se poursuit depuis plus de 200 jours.

Des affrontements ont éclaté entre les manifestants et la police d’occupation, et ces derniers ont encerclé un bâtiment gouvernemental abritant le ministre de la Sécurité nationale du gouvernement d’occupation, Itamar Ben Gvir, et ont lancé des slogans de désapprobation.

De plus, des manifestants se sont stationnés devant le siège du Premier ministre d’occupation Benjamin Netanyahu et ont lancé des pétards.

Les manifestations ont eu lieu quelques heures après que les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de résistance islamique Hamas, ont publié un clip vidéo montrant un prisonnier israélien depuis le 7 octobre 2023, amputé d’une main.

Le prisonnier a déclaré que personne ne l’avait protégé ni personne d’autre ce jour-là, appelant Netanyahu et les autres ministres » à avoir honte d’eux-mêmes parce qu’ils ont négligé des milliers de colons, laissé les prisonniers pendant 200 jours et rejeté tous les accords qui leur étaient proposés ».

Il s’est adressé à eux en leur disant : « Il est temps de remettre les clés, de quitter les ministères et de rentrer chez vous ».

Il a conclu que « les raids de l’armée de l’air israélienne dans toute la bande de Gaza ont tué 70 prisonniers israéliens ».

Source: Médias