Les forces armées yéménites ont annoncé, le vendredi 26 avril, le ciblage d’un navire britannique en mer Rouge et la destruction d’un avion américain dans le gouvernorat de Saada, et ce en soutien au peuple palestinien et en riposte à l’agression américano-britannique contre le Yémen, a rapporté l’agence de presse yéménite saba.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yehya Sarii, a précisé que « les forces navales ont ciblé le navire pétrolier britannique (ANDROMEDA STAR) en mer Rouge avec un certain nombre de missiles navals appropriés, le touchant directement ».

Et d’ajouter : « les Forces de défense aérienne ont réussi à abattre à l’aide d’un missile un avion américain MQ9 dans l’espace aérien du gouvernorat de Saada, alors qu’il effectuait des missions hostiles ».

D’une valeur de 30 millions dollars, le MQ9 est le 3ème drone américain abattu par les forces yéménites depuis novembre 2023.

Après le déclenchement de la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre 2023, les forces yéménites ont commencé leurs opérations militaires contre les navires se dirigeant vers les ports israéliens et ce, en soutien au peuple palestinien. Les forces yéménites réitèrent qu’ils n’arrêteront pas leurs opérations avant l’arrêt de l’agression israélienne et la levée du blocus imposé contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza.