Un certain nombre d’employés de Google récemment licenciés ont affirmé que « l’entreprise les avait licenciés en raison de leurs protestations contre sa complicité dans la guerre contre Gaza », soulignant qu’ils « ne resteront pas silencieux ».

Les employés licenciés, Mohammad Khatami, Zelda Montes et Kate Slim, ont déclaré qu’au début du mois, avec des dizaines de leurs collègues, ils avaient participé à » une série coordonnée d’actions de résistance civile dans les bureaux de Google à travers les États-Unis ».

Ils ont noté, dans un article du site américain The Nation, que « certains travailleurs occupaient les bureaux de Google à New York, tandis que d’autres occupaient le bureau de Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, à Sunnyvale, en Californie ».

Ils ont expliqué que cette protestation constituait une escalade de la campagne en cours « Pas de technologie contre l’apartheid » , qui exige depuis des années que Google et Amazon annulent le projet Nimbus, un accord d’une valeur de 1,2 milliard de dollars, signé par Google Cloud et Nimbus avec l’armée et le gouvernement israéliens en 2021.

Selon les employés de Google licenciés, ce contrat fournit la technologie du cloud computing et l’intelligence artificielle à « Israël », qui contribue à sa violence et au génocide qu’il commet actuellement contre les Palestiniens à Gaza.

Ils ont souligné que, le lendemain des manifestations, Google avait licencié 30 personnes, dont celles qui n’avaient pas participé aux sit-in. Le lundi suivant, ils ont appris que Google avait licencié 20 travailleurs supplémentaires, y compris ceux qui ne participaient pas aux sit-in.

Google affirme que toutes les personnes licenciées étaient « directement impliquées dans des activités perturbatrices », mais sa direction n’a pas encore fourni un décompte précis du nombre de travailleurs touchés par ses représailles. Les trois employés ont souligné qu’ils devaient s’appuyer sur les statistiques dévoilées par les employés eux-mêmes, soulignant : « Nous sommes déçus, en colère et frustrés par le refus de Google de faire affaire avec nous ».

Ils ont indiqué qu’ils avaient participé à cette manifestation « parce que nous pouvions voir très clairement comment notre travail quotidien chez Google aidait et encourageait le génocide israélien en cours à Gaza ».

Ils ont ajouté : « En tant qu’employés de la technologie, nous voyons comment Google, comme Meta et d’autres sociétés technologiques, a appliqué deux poids, deux mesures, en permettant aux sionistes de promouvoir une propagande scandaleuse, tout en réprimant les voix palestiniennes : ce modèle de censure est antérieur à la guerre et courant pendant une longue période.

« Nous avons été bouleversés de voir notre créativité, notre innovation et notre amour de la technologie utilisés dans la guerre », ont-ils déclaré.

Ils ont souligné qu’un groupe de leurs collègues avait demandé à être réaffecté à plusieurs projets, ou à prendre un congé, dans une faible tentative de se distancier du projet Nimbus et d’autres contrats militaires.

Les employés de Google licenciés ont expliqué « qu’ils avaient également tenté d’impliquer leurs managers dans les pétitions, via des réunions pendant les heures de bureau, dans les halls de l’entreprise, ainsi que via des forums de discussion internes et des groupes d’employés ».

En fin de compte, « nous avons estimé que nous n’avions pas d’autre choix que de nous donner la main et de perturber le statu quo afin de faire passer nos revendications », ont-ils indiqué.

Khatami, Montes et Slim ont réitéré leur demande que Google annule le contrat du projet Nimbus et cesse immédiatement de traiter avec le gouvernement israélien de l’apartheid et son armée.

Ils ont appelé Google à mettre fin au harcèlement, à l’intimidation, à la brimade et à la censure silencieuse à l’encontre des employés palestiniens, arabes et musulmans de Google.

En outre, ils ont souligné que Google devait faire face à la crise de santé et de sécurité de ses employés (les employés ont démissionné en raison des graves conséquences sur leur santé mentale du fait de travailler pour une entreprise qui utilise leur travail pour permettre un génocide).

Selon ce qu’ils ont poursuivi, Google doit cesser de exercer des représailles contre les employés qui dénoncent les violations auxquelles ils sont exposés et créer un environnement de travail sûr pour tous les travailleurs.

Source: Médias