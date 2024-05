Le chef du Hamas, Oussama Hamdane, a affirmé que « la résistance a entamé la phase d’engagement permanent avec l’ennemi israélien ».

Dans une interview accordée mercredi soir à la télévision Al-Manar dans le cadre de l’émission « Panorama Today », il a assuré que « les capacités de la résistance sont toujours élevées et que la résistance se porte toujours bien, tandis que les brigades d’élite sionistes se sont effondrées dans la bande de Gaza ».

« L’ennemi israélien a parié sur un déclin de ses capacités, mais la résistance s’était préparée », a-t-il souligné.

Le dimanche dernier, le Hamas avait révélé avoir utilisé des missiles israéliens qui n’ont pas explosé dans l’embuscade dressée à une force israélienne dans le passage de Netzarim qui sépare le nord du sud de la bande de Gaza. L’embuscade avait causé la mort d’au moins 2 militaires israéliens, selon la version israélienne officielle.

Hamdane a révélé aussi qu’il maintient le contact d’une façon permanente avec les deux chefs militaires du Hamas, Mohammad Al-Deif et Yahya al-Sinwar. « La communication entre la direction de la résistance à Gaza et le bureau politique du mouvement est continue et dispose de ses propres méthodes et outils et il y a une connaissance étroite et constante sur le terrain. »

Et d’ajouter qu’il y a aussi « une action coordonnée sur le terrain et une consultation permanente entre membres de l’Axe de la résistance. »

« La résistance se porte bien. L’ennemi se pose une question stratégique : Pour combien de temps cette bataille peut-elle encore durer ? »

D’après ce dirigeant du Hamas qui vit au Liban, « l’un des résultats les plus importants de cette bataille est que l’axe de la résistance augmente en puissance et en force ». « Ce qui s’est passé à travers la riposte iranienne à l’entité sioniste a établi une nouvelle équation ».

Rappelant que « celui qui gère le trottoire maritime de Gaza est l’administration américaine », il averti que « tout soldat armé sur le sol de Gaza sera considéré comme un ennemi du peuple palestinien ». « la résistance a contrecarré le projet d’une nouvelle autorité politique dans la bande de Gaza », a-t-il aussi insisté.

D’un autre côté, Hamdane a assuré avoir accueilli favorablement la médiation chinoise. Interrogé sur l’opération Rafah que l’entité sioniste menace de lancer, il a mis en garde: « Les négociations s’arrêteront et la résistance ne négociera pas sous le feu. » Et de conclure: « l’ennemi fait chanter tout le monde avec la bataille de Rafah ».

Source: Al-Manar