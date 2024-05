Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé le début de la mise en execution de la quatrième phase d’escalade en réponse à l’agression israélienne qui se poursuit contre la bande de Gaza.

Saree a expliqué que « cette étape consiste à cibler tous les navires qui violent l’interdiction de navigation israélienne et ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée depuis la mer Méditerranée, dans toute zone que peuvent atteindre les forces armées yéménites ».

Saree a noté que « Sanaa compte imposer des sanctions à tous les navires appartenant à des sociétés liées à l’approvisionnement et à l’entrée dans les ports palestiniens occupés, de toute nationalité, au cas où l’occupation israélienne lancerait une opération militaire agressive contre Rafah ».

Il a ajouté que les forces armées yéménites « empêcheront tous les navires des entreprises liées aux ports d’occupation de passer par leur zone d’opérations, quelle que soit leur destination ».

En outre, Saree a souligné que « leurs forces armées n’hésiteront pas à se préparer à des étapes d’escalade plus larges et plus importantes jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza soit levé ».

Il a également évoqué l’offre présentée à la résistance, selon laquelle « l’occupation veut extraire la carte des prisonniers, sans un cessez-le-feu permanent » , l’évolution de l’agression israélo-américaine et la préparation d’une agression contre Rafah.

Cette annonce est intervenue dans un communiqué qui a été lu aujourd’hui, vendredi, lors des manifestations d’un million de personnes auxquelles le peuple yéménite a participé, à Sanaa et dans d’autres gouvernorats yéménites, sous le slogan La loyauté du Yémen pour libérer Gaza.

Des sources yéménites ont rapporté que la quatrième phase d’escalade des forces armées yéménites consistera à cibler tout navire tentant d’atteindre les ports palestiniens occupés, qu’il vienne de la mer Méditerranée, de la mer Rouge ou de toute autre destination.

Ces sources ont ajouté que l’escalade de l’occupation israélienne à Gaza et une agression contre Rafah entraîneront l’imposition de sanctions à toute entreprise qui envoie ses navires dans les ports de la Palestine occupée. Ces sanctions incluent le ciblage de tous les navires de n’importe quelle entreprise, dans n’importe quelle région et vers n’importe quelle destination.

Manifestations pour Gaza : nous sommes prêts pour la quatrième escalade

Les marches d’un million de personnes au Yémen ont publié une déclaration dans laquelle elles ont affirmé leur « préparation à entrer dans le quatrième cycle d’escalade dans un moral élevé ».

Les marches ont apprécié la réponse des forces armées yéménites aux appels populaires, traduite par l’augmentation des frappes et des opérations menées dans la mer Rouge, la mer d’Oman et l’océan Indien, en faveur de la résistance à Gaza et du peuple palestinien opprimé.

Le texte a également souligné la poursuite de la mobilisation générale, avec un « élan sans précédent, et la mobilisation vers des camps d’entraînement et de qualification des forces de mobilisation générale, afin d’acquérir des compétences et une expérience de combat ».

La déclaration des marches populaires ont renouvelé leurs demandes d’ouvrir des couloirs terrestres sûrs, permettant au peuple yéménite de participer directement à la bataille contre l’occupation israélienne et les États-Unis, aux côtés des combattants de la résistance en Palestine occupée.

Ellea également affirmé son engagement à poursuivre les activités populaires et officielles soutenant et aidant le peuple palestinien, et à y élargir la participation populaire.

Les marches d’un million de personnes ont béni les opérations qualitatives en cours sur tous les fronts contre l’occupation israélienne, en Palestine occupée, au sud du Liban et en Irak, saluant la patience, la fermeté et l’endurance du peuple palestinien, ainsi que le courage de ses moudjahidines.

En outre, les marches d’un million de personnes au Yémen ont salué l’action positive des pays et des peuples africains pour se libérer de l’hégémonie américaine, qui a commencé « par des mesures importantes, notamment l’expulsion des bases américaines de leur pays ».

Enfin, la déclaration a également salué les positions des étudiants et professeurs d’université américains et européens en faveur du peuple palestinien, exprimant sa solidarité avec lui et dénonçant l’oppression, les agressions et les arrestations dont ils sont victimes.

Source: Médias