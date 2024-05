Les médias israéliens ont constaté que le Hezbollah et le mouvement Hamas ont réussi à maintes reprises à toucher les points faibles de l’armée israélienne et à frapper sa côte fragile.

Ce bilan a été dressé par le correspondant militaire du site israélien Walah, Amir Boukhbout, suite à l’opération menée par les Brigades al-Qassam au passage militaire de Kerem Shalom, et suite au ciblage par la résistance islamique au Liban de la colonie de Metulla avec des drones d’attaque. Sachant que l’armée d’occupation a reconnu que 4 de ses soldats ont été tués dans la première et deux dans la seconde.

« Une fois de plus, le Hezbollah réussit à défier l’armée de l’air, à infiltrer des drones et à utiliser des missiles antichar à longue portée pour frapper des cibles militaires au plus profond d’Israël », a déclaré Boukhbout, soulignant que « récemment, le Hezbollah a utilisé des radars, des dispositifs de surveillance et des drones pour collecter des informations, surveiller et attaquer ».

Le correspondant militaire israélien a affirmé que « les soldats de réserve servant à la frontière nord affirment que le Hezbollah les surveille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que les activités non opérationnelles dans la région les exposent aux yeux du Hezbollah et les exposent au danger ».

Boukhbout a noté : « Le Hezbollah n’attaque pas de manière statistique. Toutes ses attaques dépendent des infrastructures et des renseignements. Ils savent qu’il existe des forces et ils les attaquent. Depuis les événements difficiles d’Aramsha Arab au cours desquels des soldats ont été tués, nous avons l’impression de jouer au la roulette russe. »

Boukhbout a précisé que « le jeu de roulette russe auquel les soldats participent quotidiennement a conduit à la mort des sergents de première classe Dan Kamhaji et Nachman Nathan Hertz, du bataillon 6551 de l’armée, lors de l’attaque de drone contre la colonie de Metulla ».

Boukhbout a expliqué que « l’opération qui a conduit à la mort de 4 soldats israéliens à Kerem Shalom a également été précédée d’un avertissement majeur des services de renseignement », soulignant que « l’armée israélienne sait depuis longtemps que le Hamas a une forte présence à Rafah, constituée de quatre bataillons en plus de la police et des membres qui ont déménagé à d’autres endroits du secteur à Rafah ».

Dans les détails de l’opération, Boukhbout a indiqué que « le Hamas a tiré un barrage d’obus de mortier sur une force de l’armée israélienne, blessant certains soldats. Après avoir déployé davantage de forces dans la zone, des obus de mortier et des roquettes ont été tirés à nouveau avant qu’ils n’aient eu la possibilité de se déplacer provoquant la mort de 4 soldats.

Citant des sources de l’armée, le journaliste a ajouté : » Il était clair qu’ils tireraient des roquettes et des obus de mortier. Le processus d’apprentissage doit également être renforcé sur cette question. Nous avons reçu de tels tirs lors de l’opération Steel Cliff ».

