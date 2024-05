Un groupe se faisant appeler « le groupe du martyr Mohammad Salah » a revendiqué, le mardi 7 mai, la responsabilité de « l’assassinat d’un agent israélien dans la ville d’Alexandrie ».

Les médias d’occupation ont déclaré que le ministère israélien des Affaires étrangères suivait l’enquête sur le meurtre d’un homme d’affaires juif en Égypte.

L’homme d’affaires Zev Kiper, qui détient la double nationalité russe et canadienne et possède une entreprise de séchage et d’exportation de légumes et de fruits dans le gouvernorat de Beheira (nord), a été tué par des inconnus dans le quartier de Smouha à Alexandrie.

Le groupe, qui porte le nom du martyr Mohammad Salah, a déclaré que cette opération était une réponse aux massacres commis par les forces d’occupation dans la bande de Gaza.

Rappelons que le martyr Mohammad Salah a mené en 2023 une opération près du passage d’Al-Awja entraînant la mort de plusieurs soldats de l’occupation.

Et d’ajouter dans une déclaration publiée sur la plateforme X: « Personne n’a bougé après plus de 200 jours d’horribles massacres en plus de la prise d’assaut du terminal de Rafah perpétrées par un régime criminel sioniste ».

Le groupe poursuit : « Nous avons vu les horreurs auxquelles notre peuple à Gaza a été exposé et les massacres dont aucun enfant ni aucune femme n’a été épargné, même les nourrissons dans les crèches, et nous avons attendu de véritables réactions officielles, même si c’était pour sauver la face…Cependant, la trahison était le titre de cette étape, c’est pourquoi nous avons décidé d’agir et de cibler l’ennemi qui ravage notre pays, fait couler le sang, pille les richesses et rachète les dirigeants ».

Le groupe a en outre lancé : « Nous déclarons notre responsabilité dans l’assassinat de l’agent criminel israélien Zev Kiper, qui utilise certaines activités commerciales comme couverture pour exercer son rôle de collecte d’informations et de recrutement des faibles au profit du Mossad ».

Le groupe s’est également adressé au peuple égyptien en disant : « Notre peuple ne tolèrera aucune activité du Mossad et de ses membres sur son sol…La trahison du régime au pouvoir n’empêchera pas les Égyptiens de traquer les agents et de demander des comptes aux traîtres ».

Le communiqué ajoute : « Cette opération s’inscrit dans la série de la lutte du peuple égyptien contre l’ennemi sioniste depuis la guerre de 1948, et une continuation des opérations de guérilla du martyr Souleiman Khater, d’Ayman Hassan, du Groupe de la Révolution égyptienne et de l’héroïque martyr Mohammad Salah.

Alors qu’aucune annonce officielle n’a été publiée par la partie égyptienne à ce sujet avant 20h45 GMT, l’Autorité de radiodiffusion a indiqué, via son site Internet, que l’homme d’affaires décédé s’appelait Zev Kiper, sans clarifier les circonstances de sa mort.

Elle a ajouté qu’il était entré en Égypte avec un passeport canadien, mais qu’il détenait également la citoyenneté israélienne.

Elle a noté que le ministère israélien des Affaires étrangères enquête actuellement sur les motifs de l’incident.