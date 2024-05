Avec le déclenchement de l’offensive contre Rafah dans le sud de la bande de Gaza, Hezbollah bombarde tout ce qui bouge dans le nord de la Palestine occupée.

Les observateurs ont constaté depuis le lundi 6 mai une importante recrudescence des opérations de la Résistance islamique (RI).

Ce mercredi, elles ont visé deux quartiers généraux de l’armée d’occupation israélienne, ainsi que des bâtiments utilisés par des soldats israéliens dans les colonies frontalières avec le Liban, voire même des soldats israéliens pendant leurs déplacements. Dans ses communiqués, la RI indique que ces opérations sont une riposte aux agressions de l’ennemi israélien contre les villages du sud, les maisons en sécurité, et les civils.

Branit: Yoav Gallant était là. « Le météorologue »

Concernant les opérations contre les QG, elles sont deux et ont eu lieu à quelques minutes d’intervalle.

D’abord, le siège de commandement de la Brigade occidentale récemment établi à Yaara et situé en Galilée occidentale a été frappé à l’aide de drones d’attaque. La radio de l’armée israélienne a indiqué que l’armée a tenté d’intercepter un drone suicide en Galilée occidentale mais a échoué et l’appareil a explosé dans la région de Yaara.

Quelques minutes plus tard, vers 17 :00, le QG de la Division 91 de l’armée israélienne, située dans la caserne Branit a été frappée de plein fouet avec « un missile Bourkan de lourd calibre ». Cette division de l’armée d’occupation israélienne est affiliée au Commandement du Nord et responsable du front avec le Liban, de Ras Naqoura au Mont Hermon.

Selon les médias israéliens, cette frappe a eu lieu quelques minutes après le départ du ministre de la Défense israélien Yoav Gallant. Il avait déclaré : « L’été prochain au nord sera chaud ». Ce à quoi le correspondant du quotidien israélien Yediot Ahronot a répondu avec ironie: « Nous avons besoin d’un ministre de la Guerre et non d’un météorologue ».

Metulla : « La seule victoire est celle de Netanyahu sur Israël »

Deux autres opérations de la résistance qui avaient eu lieu auparavant avaient frappé successivement des bâtiments utilisés par les soldats israéliens dans les colonies

La première, au milieu de la journée, a une nouvelle fois visé la colonie de Metulla : « un obus anti blindé a frappé un bâtiment utilisé par les soldats de l’ennemi et l’ont frappé directement », selon le texte de la RI.

Le mardi, cette colonie ont été frappées à trois reprises, la troisième pendant la nuit de mardi à mercredi, lorsque deux projectiles sont tombés à proximité de la colonie de Metulla. Lundi, une opération dans cette colonie à l’aide de drones d’attaque avait coûté la vie à deux officiers israéliens, selon les chiffres israéliens officiels. Les chroniqueurs et les observateurs israéliens se débattent encore sur les plateaux de télévision comment ces appareils ont pu échapper aux anti aériens israéliens.

Selon la chaine de télévision israélienne Channel 12, les systèmes anti aériens israéliens ne sont pas capable d’intercepter à 100% les drones qui sont envoyés à courte portée et sur une basse altitude. Son correspondant au nord, Gay Faron, a indiqué que les drones envoyés par le Hezbollah depuis le Liban et qui violent l’espace aérien « prennent des photos et collectent des informations sans aucun obstacle de la part de l’institution sécuritaire ».

Des soldats ont confié pour cette chaine de télévision que « ces drones violent le ciel sans avertissement au préalable ».

Maison détruite à Metulla

30 maisons ont été entièrement détruites dans la colonie de Metulla et 10% des maisons de la colonie devraient être détruites puis reconstruites entièrement, a rapporté le correspondant de la chaine israélienne Kan.

Le chef du Conseil de la colonie de Metulla a déclaré : « J’ai entendu dire que nous sommes à un seul pas de la victoire. Quelle victoire. La seule victoire est celle de Netanyahu sur Israël ».

Par la suite, ont été frappés deux autres bâtiments utilisés par les soldats ennemis dans la colonie Shlomi, adjacente au secteur occidental de la frontière avec le Liban, selon les textes de la RI.

La RI traque les soldats israéliens

Dans la colonie d’al-Manara

Concernant les opérations qui semblaient traquer les militaires israéliens dans leurs déplacements, elles sont également deux :

La première s’est déroulée vers 13 :25, dans la position al-Raheb, pendant que les soldats israéliens entraient dans leur tranchée, ils ont fait l’objet d’obus guidés qui les ont frappés directement. En même temps les combattants de la RI ont visé les équipements d’espionnage de cette position et les ont détruits.

De même vers 16 :30, la RI a rendu compte d’une opération contre des déplacements de soldats israéliens dans la position al-Malikiya avec des projectiles téléguidés ». En même temps, des obus d’artillerie frappaient la position, causant des tués et des blessés » parmi ses soldats. Le texte indique aussi que les combattants ont visé les équipements d’espionnage et les ont détruits.

Deux opérations pour Gaza

Concernant les autres opérations, la RI en a revendiqué une vers 17 :00, contre la position d’al-Sammaqa, située dans les collines libanaises occupées de Kafarchouba dans le secteur oriental de la frontière, « en soutien avec le peuple palestinien et à sa résistance brave et honnête ».

Une autre opération de soutien à Gaza a eu lieu vers 19 :00, la résistance libanaise ayant rendu compte de tirs de drones d’attaque contre des systèmes techniques récemment établis dans la position al-Assi, assurant les avoir détruits. Cette position est située en face du village sud libanais Mays al-Jabal dans le secteur central de la frontière.

Les sirènes d’alarme partout

D’après les médias israéliens, les sirènes d’alarme retentissent partout dans le nord, surtout en Galilée occidentale. Ce mercredi elles ont retenti à Zariit, Shomera, Shlomi, Betset, Alkosh, Matat, Fassouteh, Netuaah, Admit, Joren, Eylone, Arab al-Aramchah. Dans certains cas, les sirènes ont retenti par crainte de l’infiltration des drones.

Ces médias ont rapporté que 8 obus anti blindés ont ete tirés sur Avivim et Shlomi.

Ce mercredi matin, les chefs des conseils des colonies de la Galilée occidentale et la Haute Galilée se sont réunis ce mercredi matin dans le but d’exercer des pressions sur le gouvernement israélien.

En outre, la radio de l’armée israélienne a révélé avoir intercepté via des missiles une cible aérienne qui a été tiré depuis l’Irak en direction d’Eilat. Ce tir avait été revendiqué par la Résistance islamique en Irak dans un communiqué.

Source: Divers