Ce dimanche 19 mais, l’armée d’occupation israélienne a reconnu que 6 militaires israéliens ont été tués et blessés ces dernières 24 heures dans les combats dans la bande de Gaza. Alors que les médias israéliens indiquent que 9 brigades ont été investies dans l’enclave, ils multiplient leurs constats amers selon lesquels le Hamas est toujours aussi « vivant que vibrant » voire même qu’« il a gagné ».

Selon un communiqué de l’armée israélienne, deux officiers ont été tués et 4 autres blessés dans les combats au sud de la bande de Gaza. Elle a précisé que les deux tués et 3 blessés font partie de la Brigade Givati, alors que le 4eme, grièvement blessé, appartient au bataillon 5832 de génie de la région nord.

Selon le Yediot Ahronoth, les deux officiers ont été tués dans l’explosion d’un engin piégé à l’ouverture d’un tunnel.

Samedi, les brigades al-Qassam du Hamas avaient assuré avoir attiré des militaires israéliens vers l’ouverture d’un tunnel piégé au préalable à Jabaliya, au nord de la bande de Gaza et non à Rafah. A Rafah, elles ont fait état de deux opérations au cours desquelles elles ont indiqué qu’il y a des morts israéliens : une embuscade aux engins anti personne qui a fait 5 tués, et une attaque contre un bâtiment dans le quartier al-Tannour à l’est, au cours de laquelle 15 militaires ont été tués ou blessés.

Samedi, l’armée israélienne avait fait état de la mort, dans les combats dans le nord, d’un soldat de la brigade des communications informatisées de la brigade des Parachutistes.

9 brigades dans l’enclave

Dans la matinée, elle a rendu compte que l’armée de l’air avait frappé plus de 70 cibles dans toute l’enclave au cours de la dernière journée, alors que les forces terrestres opéraient à Rafah, Jabaliya dans le nord et dans le corridor de Netzarim.

Les médias israéliens ont rapporté que l’armée a doublé le volume de ses forces dans la bande de Gaza où se trouvent actuellement 9 brigades : 4 à Rafah, 3 à Jabaliya et 2 à Netzarim.

Selon le site d’information israélien Doron Kadosh, l’armée israélienne a élargi le champ d’action de ses troupes à Rafah. La Brigade HaNegev 12 a été investie en fin de semaine, après de Brigade des Commandos.

« Le Hamas a vaincu Israël »

Analysant le cours de la bataille, le site Civilpress en conclut que « le mouvement Hamas a vaincu Israël dans la bande de Gaza à plusieurs niveaux ».

Sur sa page Telegram, il a écrit : « après 7 mois de guerre dans la bande de Gaza et aux frontières nord avec le Liban, on peut dire que le Hamas a triomphé dans la bande de Gaza militairement, politiquement et auprès de l’opinion publique ».

Il a signalé que les otages sont rentrés mais dans des cercueils sans compter que d’innombrables soldats ont perdu la vie.

Vendredi 17 mai, l’armée israélienne a révélé avoir retrouvé à Gaza trois corps d’otages israéliens, selon l’agence de presse Associated Press.

Et Civilpress de constater que « les forces israéliennes sont revenus manœuvrer dans les quartiers qu’elles avaient attaquées au début de l’offensive terrestre ce qui illustre leur régression et l’absence de contrôle ».

Des médias ont rapporté l’évaluation d’un ex-commandant de la Division de Gaza selon lequel « l’armée piétine à Gaza, il est clair que nous n’allons pas réaliser nos objectifs ».

Le média israélien Times of Israel avait le 10 mai fait remarquer que le Hamas est toujours « vivant et vibrant » et qu’il a pu réimposer son contrôle dans plusieurs villes de l’enclave qui avaient été envahies par les troupes israéliennes.

Le site a indiqué que le mouvement n’est pas seulement parvenu à se maintenir en vie mais « il semble aussi de plus en plus audacieux ce qui favorise son retour au pouvoir ».

Attaques de l’armée israélienne

Times of Israel a rapporté ce dimanche le compte-rendu de l’armée d’occupation sur ses attaques à Jabaliya, dans le nord de la Bande de Gaza : La Brigade de parachutistes a tué plusieurs hommes armés au cours de plusieurs engagements; la 7e Brigade blindée a localisé un lance-roquettes amorcé et tué plusieurs autres hommes armés dans des batailles; la 460e Brigade blindée a localisé plusieurs ouvertures de tunnel et tué un agent armé de RPG ; les troupes de la 460e Brigade blindée opérant dans la banlieue de Jabaliya ont localisé et détruit un site de fabrication d’armes et de roquettes à longue portée, ainsi que d’autres équipements militaires.

Le site s’est abstenu de citer les chiffres de massacres perpétrés par l’armée israélienne et des victimes palestiniennes civiles.

Ce dimanche, le ministère de la Santé de Gaza a rendu compte que 9 massacres ont été perpétrés samedi et 83 martyrs et 195 blessés ont été accueillis dans les hôpitaux .

Source: Divers