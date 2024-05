L’hélicoptère transportant le président iranien a subi un « atterrissage brutal », selon la télévision d’Etat, sans plus de précisions. Les secours sont dépêchés sur place.

Le président iranien Ebrahim Raïssi était en déplacement dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan oriental. La télévision d’État a déclaré que l’incident s’était produit près de Jolfa, une ville située à la frontière avec l’Azerbaïdjan, à quelque 600 kilomètres au nord-ouest de la capitale iranienne, Téhéran.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, le gouverneur de la province iranienne d’Azerbaïdjan oriental et d’autres responsables accompagnaient M. Raïssi, a rapporté l’agence de presse gouvernementale IRNA.

Un responsable du gouvernement local a utilisé le mot « crash » pour décrire l’incident, mais il a reconnu à un journal iranien qu’il n’avait pas encore pu se rendre lui-même sur le site.

Ni l’IRNA ni la télévision d’État n’ont fourni d’informations sur l’état de santé de M. Raïssi.

« L’un des hélicoptères a été contraint d’effectuer un atterrissage brutal en raison du mauvais temps et du brouillard », a déclaré le ministre de l’intérieur, Ahmad Vahidi, dans des propos diffusés par la télévision d’État.

« La région est un peu accidentée et il est difficile d’établir un contact. Nous attendons que les équipes de secours atteignent le site d’atterrissage et nous donnent plus d’informations », a-t-il ajouté.

Plus de 40 équipes de secours sont dans la région, mais en raison du mauvais temps et du brouillard, elles pourraient mettre du temps à atteindre l’hélicoptère.

A l’heure où ce rapport a été dirigé , quatre équipes sont sur le point d’arriver au lieu de l’accident, selon IRNA.

Des conditions météorologiques difficiles

Les secours tentaient d’atteindre le site, mais ils ont été gênés par les mauvaises conditions météorologiques. De fortes pluies et du brouillard ont été signalés, ainsi qu’un peu de vent. L’IRNA a qualifié la zone de « forêt » et la région est connue pour être également montagneuse.

M. Raïssi s’est rendu en Azerbaïdjan tôt ce dimanche pour inaugurer un barrage avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Ce barrage est le troisième que les deux pays ont construit sur la rivière Aras.

Cette visite a eu lieu en dépit de relations froides entre les deux pays, notamment au sujet d’une attaque à l’arme à feu contre l’ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran en 2023, et des relations diplomatiques de l’Azerbaïdjan avec l’entité sioniste.

Proposition d’aide de la part de pays arabes

La nouvelle de l’accident du président iranien a provoqué de nombreuses réactions auprès des chancelleries voisines. Le gouvernement irakien a annoncé qu’il était prêt à offrir son aide pour contribuer aux recherches qui se poursuivent dans la forêt de Dizmar, près de la ville de Varzaghan, dans la région de l’« Azerbaïdjan-oriental », dans le nord-ouest de l’Iran.

Un appel relayé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, qui s’est déclaré « profondément troublé » par la nouvelle, après avoir fait des « adieux amicaux » à Ebrahim Raïssi plus tôt dans la journée, alors que ce dernier s’était rendu à la frontière entre les deux pays pour l’inauguration d’un barrage de Qiz Qalasi, sur le fleuve d’Araxe, qui avait justifié ce déplacement du président de la République islamique.

« Nos prières à Dieu accompagnent le président Ebrahim Raïssi et la délégation qui l’accompagne. En tant que pays voisin, ami et frère, la République d’Azerbaïdjan est prête à offrir toute l’assistance nécessaire ».

Le ministère des Affaires étrangères yémenite a affirmé dans un communiqué que « les dirigeants et le peuple de la République du Yémen se tiennent aux côtés de l’Iran frère dans ces circonstances difficiles ».

L’Arabie saoudite a fait état dimanche de sa « grande inquiétude » après la disparition d’un hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi, proposant son aide à l’Iran pour le retrouver.

« Nous affirmons que le royaume se tient aux côtés de la République islamique d’Iran dans ces circonstances difficiles et qu’il est prêt à fournir toute l’assistance dont les autorités iraniennes ont besoin », a déclaré dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères d’Arabie saoudite, pays entretenant une rivalité de longue date avec l’Iran.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’est dit dimanche « profondément attristé » par l’accident d’hélicoptère du président iranien Ebrahim Raïssi et a offert « tout le soutien nécessaire » aux recherches.

« Nous suivons de près l’incident, en contact et en coordination avec les autorités iraniennes, et nous sommes prêts à apporter tout le soutien nécessaire », a affirmé le chef de l’Etat turc sur X.

L’Union européenne a annoncé dimanche avoir activé son système de cartographie pour aider l’Iran à retrouver un hélicoptère transportant le président iranien Ebrahim Raïssi.

« À la demande d’assistance de l’Iran, nous activons le service de cartographie de réponse rapide CopernicusEMS de l’UE en raison de l’accident d’hélicoptère qui transporterait le président de l’Iran et son ministre des Affaires étrangères », a déclaré mardi sur X le commissaire européen en charge de l’aide humanitaire, Janez Lenarcic.

Source: Médias