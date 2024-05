La Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations contre les sites et les colonies de l’ennemi sioniste, à la frontière avec la Palestine occupée, en soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante et honorable résistance.

A 7h00 heure locale ce matin, des résistants ont ciblé le site alRaheb avec des obus d’artillerie.

Après une surveillance minutieuses des forces ennemies israéliennes sur le site d’Al-Malikiyah, et lorsqu’une jeep militaire Hummer y est entrée, les moudjahidines de la Résistance islamique l’ont ciblé avec un missile guidé, le touchant directement et le détruisant, laissant son équipage entre mort et blessés.

La résistance a indiqué qu’après que les soldats ennemis se soient rassemblés pour inspecter les victimes, les Moudjahidines les ont ciblés avec des obus d’artillerie et ont causé des pertes confirmées, à 10h15.

Les résistants ont détruit le nouveau matériel d’espionnage sur le site de Ramia, après l’avoir ciblé avec des armes appropriées, et il a été directement touché.

A 10h40, les résistants ont ciblé le site de Ramtha avec des missiles et l’ont touché directement.

Hier samedi, la résistance a mené une série d’opérations contre les positions et le déploiement de l’armée ennemie israélienne à la frontière libano-palestinienne, selon ce qui suit :

Secteur Est :

1- A 14h45, le matériel d’espionnage du site de Ramtha a été visé avec des armes appropriées et a été directement touché.

2- A 13h30, une position de soldats ennemis israéliens a été ciblée à l’intérieur d’une pièce de la caserne Ramim avec un drone d’attaque qui l’a touchée directement.

3- A 16h10, une position des soldats ennemis israéliens a été ciblée sur le site d’Al-Baghdadi avec un drone d’attaque.

4- A 17h20, le site d’Al-Samaqa dans les collines libanaises occupées de Kafr Chouba a été visé par des missiles et a été directement touché.

5- A 18h50, la position d’Al-Baghdadi a été visée par des obus d’artillerie et il a été directement touché.

Secteur Ouest :

1- A 09h45, un rassemblement de soldats ennemis israéliens à proximité de la caserne Pranit a été visé par des missiles et a été directement touché.

2- A 14h30, le site naval de Ras al-Naqoura a été visé par des obus d’artillerie, en réponse aux attaques de l’ennemi israélien contre le pêcheur civil de Ras al-Naqoura, en territoire libanais.

3- A 15h25, les systèmes techniques et équipements d’espionnage du site de Raheb ont été visés avec des armes appropriées, directement touchés et détruits.

4- A 16h00, le quartier général du bataillon Liman a été visé par des obus d’artillerie et a été directement touché.

5- À 16h45, le nouveau matériel d’espionnage monté sur une grue sur le site de Hadab Yarin a été pris pour cible, directement touché et détruit.

6- A 18h00, un déploiement de soldats ennemis israéliens à l’ouest du site de Raheb a été visé par des missiles.

7- À 18h15, l’équipement d’espionnage nouvellement développé dans la caserne Pranit a été ciblé avec des armes appropriées et directement touché, entraînant sa destruction.

A 11 heures, les moudjahidines de la Résistance islamique ont pris pour cible le matériel d’espionnage développé sur le site de Ramia avec des armes appropriées, le frappant directement et le détruisant.

Dimanche après-midi à 13h25, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont également visé le site de Jal al-Alam avec des obus d’artillerie et l’ont touché directement.

Aujourd’hui à 16h40, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé le matériel d’espionnage du site d’Al-Malikiyah avec des armes appropriées, le frappant directement et le détruisant.

La Résistance islamique a annoncé le martyr, du moudjahid Hassan Yahya Nehme, connu sous le nom de Rouh Allah, né en 1990 dans la ville de Mahrouna au sud du Liban, qui s’est élevé comme martyr sur la voie d’alQods.

Dimanche après-midi à 17 heures, les moudjahidines de la résistance ont ciblé le nouvel équipement d’espionnage installé sur une grue sur le site d’Al-Malikiyah avec des armes appropriées, le frappant directement et le détruisant.

À 05h30 cet après-midi, après une surveillance attentive de la frontière dans la région de Metulla, au moment où trois soldats ennemis israéliens sont arrivés et sont entrés dans leur position frontalière en face de l’aéroport de Khiam, les moudjahidines de la Résistance islamique les ont visés avec un missile guidé, qui est tombé sur eux, les tuant et les blessant.

La Résistance islamique a abnnoncé le martyr du moudjahid Ali Hadi Salama connu sous le nom de Sadeq , né en 2006 dans la ville d’Al-Majadil au sud du Liban, qui s’est élevé en martyr sur la voie d’alQods.

A (19h30) dans l’après-midi du dimanche 19/05/2024, un drone d’attaque a visé le quartier général d’une compagnie de reconnaissance du 6551ème Bataillon de la 551ème Brigade Parachutiste de Réserve (force d’élite) dans la colonie de Metulla, provoquant des mortes et des blessés dans les rangs des soldats.

Source: Al-Manar