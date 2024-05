La résistance palestinienne poursuit sa lutte contre l’agression sioniste sur la bande de Gaza, pour le 230ème jour consécutif, alors que de violents affrontements ont eu lieu, notamment à Jabalia et Beit Hanoun.

Les Brigades Al-Qassam a diffusé des images de ciblage d’une force sioniste spéciale après avoir été attirée dans une embuscade précise avec une bombe tonnerre et celui des forces de secours lors de leur tentative de les sauver au nord de Beit Hanoun. Quelques heures plus tard, les Moudjahidines ont executé leur mission finale en tirant sur les trois soldats sionistes dont les images ont été diffusées hier pendant l’opération.

Toujours à Beit Hanoun,les Brigades al- Qassam ont réussi à faire sauter un tunnel qui avait été piégé à l’avance contre une force terrestre sioniste, laissant ses membres morts et blessés.

Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qassam ont ciblé 3 chars sionistes Merkavah 4 avec des obus Al-Yassin 105 à proximité du bâtiment Habboub et de la rue des écoles de filles dans le camp de Jabalia, au nord de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont également détruit les forces ennemies pénétrant à proximité de la porte Salah al-Din, au sud de la ville de Rafah, avec des obus de mortier.

Le sort du commandant de la Brigade Sud de la Division Gaza de l’armée d’occupation : inconnu

Les Brigades Al-Qassam ont annoncé que le commandant de la brigade sud de la division Gaza de l’armée d’occupation, le général Assaf Hamami, a été capturé le 7 octobre.

Les Brigades Al-Qassam ont accusé les responsables israéliens d’abandonner leur chefs militaires dans un clip vidéo intitulé Une direction qui abandonne ses commandants militaires en captivité, diffusé sur son compte Telegram, que « Hamami a été blessé lors de son arrestation et que sa direction politique abandonne ses dirigeants militaires en captivité » soulèvant désormais des questions sur le sort du général de division Hamami.

Les Brigades Al-Qassam ont envoyé un message aux dirigeants de l’armée d’occupation et à son front intérieur confirmant que « le temps presse » pour eux.

Brigades Al-Qods : Nous avons bombardé des véhicules et des concentrations ennemis à Rafah et dans le centre de la bande de Gaza

À leur tour, les Brigades Al-Qods ont bombardé une position de maintenance de véhicules ennemis à l’est du gouvernorat central avec une salve de missiles de type 107, provoquant des dommages directs.

Les drapeaux militaires des brigades ont diffusé des images de tirs de mortier avec lesquels les moudjahidines ont détruit les soldats ennemis et les véhicules pénétrant à l’est de Rafah.

Les Brigades Al-Qods ont également bombardé, avec un barrage d’obus de mortier réguliers, des concentrations militaires et des véhicules pénétrant au sud-est de Rafah, et avec un barrage d’obus de mortier, un rassemblement de véhicules et de soldats ennemis à l’est du camp de Jabalia.

Les Brigades Al-Qods ont également bombardé, avec des obus de mortier, une position des soldats ennemis sionistes sur la ligne de ravitaillement dans l’axe Netzarim, au sud de la ville de Gaza.

Cet après-midi, les moudjahidines ont réussi à tirer sur un soldat sioniste au sud-ouest de Gaza dans l’axe Netzarim.

Les Brigades Al-Qods ont annoncé qu’ en collaboration avec les forces d’Omar Al-Qasim, elles ont ciblé un char sioniste Merkava avec un obus Tandum près de la mosquée Aisha dans le camp de Jabalia.

En Cisjordanie occupée, le bataillon de Jénine a publié la déclaration suivante :

Au nom de Dieu le Miséricordieux

Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et prières et paix soient sur notre Prophète Mohammad, sa famille et tous ses compagnons.

Ô masses de notre nation arabe et islamique, ô masses de notre grand peuple à travers cette nation blessée, de Rafah à Jénine.

La paix soit sur nos grands martyrs. La paix soit sur leurs familles

Le bataillon de Jénine vous présente un groupe de martyrs héroïques qui se sont levés lors de l’opération Murs de la mort, qui s’inscrit dans le cadre de la bataille du déluge d’Al-Aqsa, s’étendant à toutes les arènes.

Martyr Moudjahid : Mahmoud Fares Arsan

Martyr Moudjahid : Bassem Muhammad Turkman

Martyr Moudjahid : Jihad Muhammad Atawalbeh

Martyr Moudjahid : Mouammar Muhammad Abu Amira

Martyr Moudjahid : Amir Issam Abu Amira

Martyr Moudjahid : Mahmoud Hamadneh

Martyr Moudjahid : Musfa Ibrahim Jabareen

Martyr Moudjahid : Oussama Abu Hujair

Martyr Moudjahid : Wassim Jaradat

Martyr Moudjahid : Sami Al-Arqawi

Martyr Moudjahid Dr Acid Jabarin

Enseignant martyr moudjahid : Allam Jaradat

Ceux qui se sont levés lors de l’incursion et de la prise de Jénine et de son camp par l’occupant, où les hommes de Dieu sur terre, nos héroïques moudjahidines, ont mené une épopée héroïque dans laquelle ils ont fait subir à l’occupant calamités et défaites, lui ont préparé des embuscades et ont criblé des soldats et des véhicules avec des balles et des bombes.

En conséquence, nous, au sein des Brigades Al-Qods – Bataillon de Jénine, avec toutes ses formations et armes militaires, et lors de l’Opération Murs de la Mort, nous déclarons notre responsabilité dans plusieurs opérations, embuscades et ciblage des soldats et véhicules militaires d’occupation, et nous affirmons:

Premièrement : nos moudjahidines et toutes nos formations militaires se sont engagés dans de nombreux affrontements sur tous les fronts de combat et d’incursion.

Deuxièmement : nous vous annonçons ce que l’occupation n’a pas reconnu, que pendant qu’il se trouvait à l’intérieur du camp, nos moudjahidines ont fait exploser plusieurs bombes préparées à l’avance parmi les soldats de l’occupation et leurs véhicules, et ils ont traîné les blessés vers le camp de santé .

Troisièmement : nos moudjahidines, avec l’aide et le soutien de Dieu, ont pu faire exploser et endommager plusieurs véhicules militaires à l’intérieur et à l’extérieur du camp. Nous avions publié des images de ce qui restait de ces véhicules blindés, et nous publierons bientôt pour vous des images de ces attaques.

Quatrièmement : nos moudjahidines ont enregistré de nombreuses pertes parmi les rangs de l’ennemi, qui, comme d’habitude, sont sortis en pleine déception et défaite.

Cinquièmement : nous disons à l’Israélien qui a amené tous ces soldats, élites et véhicules et les a poussés dans un camp avec une couverture aérienne et a établi des salles d’opérations à proximité du camp et a inséré ses faux drapeaux avec ses soldats pour rechercher une image de victoire ici et là, nous vous disons : « La guerre n’est rien d’autre que ce que vous avez appris et goûté, et vous ne trouverez rien sur notre terre sauf une mort monstrueuse et du poison ».

Notre jihad continue et nos armes sont déployées dans toutes les arènes

Jeudi 23 mai 2024 après JC

Brigades Al-Quds – Bataillon de Jénine

Source: Médias