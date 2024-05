La résistance palestinienne poursuit sa lutte contre l’occupation israélienne depuis 231 jours et continue d’affronter les forces de l’armée d’occupation sur les divers fronts de combat dans la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir tiré sur un soldat israélien à l’intérieur d’une des maisons dans lesquelles les forces israéliennes étaient retranchées, au nord du camp de Jabalia.

Dans la même zone, les Brigades Al-Qassam a ciblé un char israélien Merkava 4 avec un engin artisanal Shawaz . Elles ont également visé, avec le même type d’engin, un char israélien Merkava dans le quartier d’Al-Qasayeb et deux chars Merkava avec deux obus Al-Yassin 105 , dans la rue Al-Ajarma.

Les Brigades Al-Qassam ont affirmé avoir attiré une force spéciale israélienne à Ain Nafaq, affronté ses membres depuis le point zéro, fait exploser un engin antipersonnel contre eux et les laissant morts et blessés au nord du camp de Jabalia.

En outre, ses moudjahidines ont ciblé 3 chars israéliens avec des obus Al-Yassin 105 et des bombes Shawaz dans la région de Tabet Zare, au nord-est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement Jihad islamique, ont diffusé des images documentant leur contrôle de deux drones israéliens, alors qu’elles effectuaient des missions de renseignement dans le ciel de la ville de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza.

Les Brigades de la Résistance Nationale – Les forces du martyr Omar Al-Qasim, la branche militaire du Front Démocratique de Libération de la Palestine, ont annoncé avoir visé un char israélien Merkava avec un obus Tandum, près de la mosquée Aisha dans le camp de réfugiés de Jabalia, en collaboration avec les Brigades Al-Qods.

Le porte-parole militaire des forces du martyr Omar Al-Qassim, Abou Khaled, a annoncé « qu’un bulldozer israélien D9 avait été visé et endommagé, après avoir été touché par un obus Tandum, à l’est de Jabalia ».

Il a déclaré : » L’un de nos groupes combattants s’est infiltré derrière la Banque de Palestine, où l’une des patrouilles à pied israéliennes se mettait à couvert, et a tiré un obus B7 sur celle-ci, touchant directement ceux qui se trouvaient à l’intérieur des mitrailleuses, laissant ses membres morts et blessés », confirmant le retour du groupe dans ses bases intact.

Abou Khaled a affirmé qu’un véhicule de transport de troupes israélien a été pris pour cible au milieu du quartier d’Al-Geneina, dans la ville de Rafah, et qu’un engin explosif y a explosé, ce qui a entraîné l’atteinte directe du véhicule de transport de troupes et la destruction de ses occupants, soulignant que les moudjahidines des forces du martyr Omar Al-Qasim sont revenus sains et saufs après l’opération.

Abou Khaled a ajouté que l’unité d’artillerie a ciblé le site militaire israélien Sufa avec des missiles Nazzal 10, et a également ciblé les sites d’occupation à proximité de la porte Salah al-Din, dans la ville de Rafah, avec des mortiers de gros calibre.

Abou Khaled a souligné que les deux opérations ont atteint leurs cibles et causé des pertes dans les rangs de l’occupation, ajoutant que les deux opérations étaient une réponse aux crimes israéliens contre le peuple palestinien.

Les pertes de l’occupation qu’elle a reconnues

Hier, les médias israéliens ont annoncé que 3 soldats de l’armée d’occupation ont été tués et 32 autres soldats blessés, dont 8 grièvement, lors des combats à Gaza en 48 heures.

L’ armée d’occupation a reconnu la mort de 634 officiers et soldats depuis le début des inondations d’Al-Aqsa le 7 octobre 2023, et a évoqué les blessures de 3 573 officiers et soldats, dont 1 774 lors de l’opération terrestre dans la bande de Gaza.

Ils ont expliqué que 256 officiers et soldats sont toujours sous traitement suite à leurs blessures lors des combats à Gaza, dont 33 sont grièvement blessés.

Source: Médias