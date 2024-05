La résistance palestinienne poursuit ses opérations sur différents fronts de combat, pour le 237ème jour du déluge d’Al-Aqsa, en réponse à l’agression israélienne sur la bande de Gaza, et s’est engagée dans des batailles féroces avec les forces de l’armée d’occupation dans le quartier de Tal Al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza.

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de résistance Hamas, ont publié des images d’une opération visant à larguer un obus antipersonnel sur un rassemblement de soldats israéliens dans l’axe Netzarim », au sud de la ville de Gaza.

Al-Qassam a annoncé avoir détruit les forces d’occupation positionnées dans l’axe Netzarim » avec des obus de mortier, dans le cadre d’une opération conjointe avec les Brigades du martyr Abou Ali Moustafa, la branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine.

Al-Qassam a affirmé aujourd’hui jeudi avoir visé une force israélienne barricadée à l’intérieur d’une maison avec un obus du TBG, tuant et blessant ses membres, au milieu du camp de Jabalia, au nord de la bande de Gaza.

Al-Qassam a souligné que ses Moudjahidines ont fait exploser une mine contre un groupe de soldats d’occupation, qui se trouvaient au sommet d’un char israélien, provoquant des morts et des blessés, dans le projet Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza et a ciblé un char israélien Merkava 4 avec un appareil explosif Shawaz.

À l’aide d’un obus artisanal Al-Yassin 105, les brigades ont visé un char israélien Merkava à proximité de la mosquée Cheikh Zayed, dans le nord de la bande de Gaza.

Les médias militaires des Brigades Al-Qassam ont publié des images montrant la riposte des moudjahidines palestiniens de la défense aérienne aux hélicoptères israéliens.

Les clips vidéo ont montré des scènes de foules d’occupants pilonnées par des obus de mortier, en collaboration avec les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique en Palestine, dans le nord de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont ciblé 3 chars israéliens Merkava avec des obus Al-Yassin 105 dans le camp de Yabna, dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, et ont également visé, avec un obus du même type, un transporteur de troupes au carrefour d’Al-Abd Jabr.

Les brigades ont ciblé un char israélien Merkava avec un obus Al-Yassin 105 à proximité de la mosquée Dar Al-Salam, au sud de la ville de Rafah, et ont détruit les forces d’occupation pénétrant derrière Tal Zaarob, au sud de la ville, avec des tirs de mortier.

A leur tour, les Brigades Al-Qods ont renouvelé leurs bombardements contre les soldats et véhicules d’occupation à proximité du site « Al-Qaws » dans le camp de Yabna, avec des dizaines d’obus mortiers de gros calibre.

Les Moudjahidines des Brigades ont détruit un rassemblement de soldats et de véhicules d’occupation à proximité de Tal Zorob, dans la ville de Rafah, avec des dizaines d’obus de mortier de gros calibre.

De leur côté, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont annoncé avoir bombardé les foules et les véhicules de l’occupation à proximité de la mosquée Cheikh Zayed, avec un barrage d’obus de mortier réguliers de calibre 60.

Une force israélienne barricadée à l’intérieur d’une maison a été visée par un missile antipersonnel, tuant et blessant des soldats, au centre du camp de Jabalia. Les combattants des martyrs d’Al-Aqsa ont pu bombarder des véhicules de l’armée d’occupation avec des obus de mortier au carrefour de Nassar, au nord de la bande de Gaza.

Les brigades ont ciblé les rassemblements et les véhicules de l’occupation dans l’axe sud-ouest de la ville de Gaza, avec des obus de mortier et des roquettes à courte portée de calibre 107.

Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont annoncé qu’elles étaient engagées dans de violents affrontements, à la mitrailleuse, avec les soldats d’occupation dans le camp de Yabna.

Les Brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement Moudjahidine, ont pour leur part affirmé que le site de soutien militaire israélien Sufa, à l’est de Rafah, avait été visé par une salve de missiles 107 .

Le cabinet de guerre et Netanyahu cherchent à nous tuer !

Les médias militaires des Brigades Al-Qods ont publié une lettre envoyée par un prisonnier israélien, Alexander Turbanov, dans laquelle il critique la performance du gouvernement d’occupation et de son président, Benjamin Netanyahu, après environ 8 mois de guerre contre Gaza, en ce qui concerne la conclusion un accord d’échange de prisonniers avec la résistance palestinienne à Gaza.

Turbanov a déclaré : « Le gouvernement et Netanyahu cherchent à nous tuer et à ce que nous ramenions nos corps. C’est un prix bon marché et préférable pour eux ».

Au moment où la résistance palestinienne annonce ses opérations, le nombre de pertes annoncées augmente dans les rangs de l’armée d’occupation israélienne, qui a reconnu que 14 soldats ont été blessés dans les combats qui ont eu lieu dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

L’armée israélienne a ajouté, sous le titre Publication autorisée, que le nombre d’officiers et de soldats blessés a atteint 3 657 depuis le début de la guerre, dont 1 843 ont été blessés à la suite de combats terrestres dans la bande de Gaza.

Il est à noter que ces chiffres ne représentent que le bilan que l’armée d’occupation reconnaît officiellement dans le cadre d’une politique visant à occulter l’ampleur de ses véritables pertes, alors que les médias israéliens et les rapports des hôpitaux israéliens parlent d’un nombre plus élevé de tués et de blessés.

Aujourd’hui, les médias israéliens ont reconnu la mort d’un soldat israélien lors des combats dans la bande de Gaza.

