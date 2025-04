La présidence iranienne a annoncé jeudi soir que « le président iranien Massoud Pezeshkian s’est entretenu lors d’un appel téléphonique avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, au cours duquel ils ont échangé leurs vœux pour l’Aïd al-Fitr et discuté des derniers développements dans la région ».

Lors de l’appel téléphonique, Pezeshkian a indiqué que « son pays ne cherche pas la guerre, mais nous n’hésiterons pas à défendre notre souveraineté et nous possédons les capacités pour le faire ».

Le président iranien a ajouté : « L’Iran n’a jamais cherché la guerre ou le conflit et l’utilisation non pacifique de l’énergie nucléaire n’a pas sa place dans notre doctrine de sécurité et de défense ».

Dans ce contexte, il a souligné « qu’ il n’y a pas de place pour les armes nucléaires dans notre doctrine de défense, et l’Iran est prêt au dialogue et à la coopération constructive pour résoudre les tensions sur la base du principe du respect mutuel ».

Le président iranien a estimé que « les pays islamiques peuvent établir la sécurité et la stabilité dans la région en renforçant l’unité et l’harmonie entre eux », ajoutant que « si les musulmans étaient unis, ils seraient en mesure de mettre fin aux crimes commis contre certains peuples musulmans, y compris le peuple palestinien ».

Mercredi, le site américain Axios a confirmé que « la Maison Blanche envisage sérieusement une proposition iranienne de tenir des négociations nucléaires indirectes ».

Source: Médias