En informant les médiateurs aujourd’hui, le Mouvement de la Résistance islamique, le Hamas, a réiteré sa position claire selon laquelle si l’occupation cesse sa guerre et son agression contre notre peuple à Gaza, elle est prête à parvenir à un accord complet comprenant un accord d’échange global.

Le Hamas a rappelé, dans un communiqué, qu’il a fait preuve de flexibilité et de positivité via les efforts des médiateurs lors de tous les précédents cycles de négociations indirectes, menant à l’annonce de l’approbation de leur proposition soumise le 6 mai.

Le mouvement a affirmé : « L’occupation a utilisé ces négociations comme couverture pour poursuivre l’agression et les massacres contre notre peuple palestinien. Elle a répondu à notre position positive en envahissant la ville de Rafah et en occupant le passage, et a exprimé des observations qui ont conduit à perturber les efforts des médiateurs. »

Le communiqué a souligné que « le mouvement Hamas et les factions palestiniennes n’accepteront pas de participer à la poursuite des négociations, à la lumière de l’agression, des meurtres, du siège, de la famine et du génocide de notre peuple ».

Plus tôt, le leader du mouvement Hamas, Bassem Naim, a affirmé que « la poursuite de l’occupation israélienne dans la guerre pourrait signifier davantage de prisonniers israéliens détenus par la résistance palestinienne dans la bande de Gaza ».

Dans une interview avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, il a commenté ce qui a été rapporté par la chaîne israélienne Channel 12 concernant la volonté « d’Israël » d’établir un cessez-le-feu à long terme, affirmant que « la manipulation israélienne des mots n’est pas acceptable, car il doit être clair dès le début qu’il faut un cessez-le-feu complet ».

Naim a ajouté que « la position du Hamas et des factions de la résistance concernant les négociations est basée sur la performance légendaire des membres de la résistance sur le terrain », notant que « le mouvement a préalablement accepté un document présenté par les médiateurs qui répond aux aspirations minimales du peuple palestinien ».

Il a déclaré que « personne n’a contacté le mouvement à l’heure actuelle, et aucun nouveau document ne lui a été soumis », soulignant « qu’ il n’est pas possible d’accepter d’entamer de nouvelles négociations alors que l’occupation occupe le terminal de Rafah et impose son contrôle au-dessus. »

Cela survient après que l’occupation israélienne a tenté de promouvoir l’approche d’un retour aux négociations, ce qui a été démenti par le mouvement Hamas, soulignant que l’occupation » ment pour dissimuler ses actes criminels » et « n’est pas sérieuse dans sa volonté de parvenir à un accord ».

Source: Médias