Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé jeudi que « quelles que soient les conspirations de l’ennemi, le Yémen y fera face », soulignant que « le Yémen dispose de nombreuses options et possède des cartes pour faire pression sur les ennemis ».

Sayyed Al-Houthi a indiqué, dans un discours, que « le monde est témoin du niveau de choc et de la défaite réelle de l’ennemi, ainsi que de l’échec abject reconnu par ses dirigeants et ses médias ».

Il a ajouté : « La défaite lors de la Nakssa a eu un impact négatif car elle a renforçé le sentiment de défaite , or ce sentiment n’a été brisé que par la résistance », ajoutant que » si nous comparons ce qui s’est passé lors de la Nakssa et ce qui s’est passé pendant 8 mois dans la bande de Gaza , nous constatons que l’ennemi n’a pas réussi à remporter une véritable victoire à Gaza ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « l’entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza pour le 244e jour et continue de cibler alQods à travers la colonisation ».

Il a souligné que « les moudjahidines sur les fronts de combat à Gaza maintiennent leur fermeté et affrontent l’ennemi avec détermination, voire les opérations de résistance à Gaza se poursuivent, de manière qualitative et réussie, et l’ennemi israélien subit des pertes à tous les niveaux ».

Opérations du Yémen, del’ Irak et du Hezbollah: une évolution sur la voie de l’escalade

Le leader d’Ansarullah a souligné que « la position concernant le soutien à Gaza est fondée sur des principes et les opérations ont un impact économique évident sur l’ennemi israélien, ainsi que sur les USA et la Grande-Bretagne ».

Sayyed Al-Houthi a annoncé que « les forces armées yéménites ont lancé aujourd’hui à l’aube des opérations conjointes avec la Résistance islamique en Irak, en menant une opération importante en direction du port de Haïfa, saluant la Résistance irakienne ».

Dans le même contexte, il a noté que « les opérations conjointes avec la résistance islamique en Irak seront importantes, stratégiques et progressives ».

Sayyed Al-Houthi a souligné que « les opérations conjointes avec la Résistance islamique en Irak se renforceront et nous ferons face à une escalade par une escalade, en toute confiance et stabilité, ces opérations conjointes auront un impact significatif sur les ennemis dans le cadre de la quatrième étape de l’escalade ».

Il a évoqué les opérations menées par le Hezbollah sur le front nord avec la Palestine occupée, affirmant « qu’environ 50 sites ont été incendiés en Palestine occupée ».

Se référant aux propos du leader de l’opposition en « Israël », Yair Lapid, selon lesquels le Nord est en feu et la force de dissuasion a brûlé avec lui, il a estimé « qu’il s’agit là d’un aveu de l’impact des opérations du Hezbollah ».

Dans son discours, le leader d’Ansarullah a annoncé le nombre total d’opérations menées par les forces armées yéménites au cours de cette semaine, qui s’élève à 11, dans la mer Rouge et la mer d’Oman, jusqu’à l’océan Indien et vers Umm al-Rashrash, au sud de la Palestine occupée.

Concernant les détails de ces opérations, sayyed Al-Houthi a expliqué « qu’elles ont été menées à l’aide de 36 missiles balistiques et ailés et d’un drone », soulignant que « l’un des développements importants a été le lancement d’un nouveau missile baptisé Palestine ».

Il a noté que « le missile Palestine a été fabriqué en tenant compte des exigences de la quatrième étape au niveau technique et au niveau de la portée, et qu’il aura un impact important sur les ennemis », soulignant que « le missile se distingue au niveau technique, notamment en ce qui concerne ses capacités de brouillage d’interception ».

Quant aux attaques américano-britanniques contre le Yémen, « elles se sont élevées à 487, entre une frappe aérienne et un bombardement naval, et ont fait 55 martyrs et 78 blessés, dans la bataille de la conquête promise et du saint jihad ».

Il a indiqué que « l’agression américano-britannique n’affectera jamais notre position de soutien à cause palestinienne et le Yémen ne reculera pas sur sa position de soutien à Gaza, quelle que soit l’ampleur de l’escalade américano-britannique ».

Sayyed Al-Houthi a mis en garde « les pays que les Américains tentent de rallier et leur a conseillé de ne pas s’impliquer dans cela », soulignant que « ce serait une perte pour n’importe quelle partie de s’impliquer dans un problème au service de l’ennemi ».

Dans ce contexte, il a ajouté que « toute mesure contre notre peuple sera considérée comme une agression au service de l’ennemi israélien et entraînera une riposte de notre part », noyant que « le perdant est celui qui est au service de l’ennemi israélien », soulignant que « le Yémen ne restera pas les bras croisés face aux attaques contre le peuple yéménite ».

Le porte-avions américain restera l’une de nos cibles

Le chef d’Ansarullah, sayyed Abdel Malik Al Houthi, a affirmé que « l’une des opérations les plus importantes a visé le porte-avions américain Eisenhower dans le nord de la mer Rouge, avec 7 missiles ailés et 4 drones, dans un délai de 24 heures » soulignant que « les USA ont tenté de nier ce ciblage et d’en minimiser l’importance, en raison de son sentiment de défaite et de perte de prestige ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « l’opération visant à cibler Eisenhower a été un succès et a eu un impact important sur sa fuite et son changement de cap, et le trafic aérien là-bas s’est arrêté pendant deux jours ».

Il a expliqué « qu’Eisenhower se trouvait à 400 km des frontières de la côte yéménite lors du ciblage et s’est éloigné à environ 880 km au nord-ouest de la ville saoudienne de Djeddah ».

Dans ce contexte, sayyed Al-Houthi a réiteré que « le porte-avions américain restera une cible de nos forces armées et les frappes à venir seront plus efficaces ».

Il a ajouté que les navires de guerre américains changent de cap lorsque l’opération de ciblage réussit, et cela est évident au niveau de la surveillance grâce aux technologies disponibles.

Les USA sont directement impliqués dans les crimes israéliens contre les Palestiniens

Sayyed Al-Houthi a évoqué les manifestations qui ont lieu dans des dizaines d’universités aux États-Unis, affirmant que les Américains continuent de réprimer le mouvement estudiantin dans les universités et de s’opposer aux activités étudiantes en faveur du peuple palestinien.

Concernant la politique américaine, sayyed Al-Houthi a déclaré que « les USA, qui prétendent dans leurs titres et slogans qu’ils respectent le pouvoir judiciaire, ont décidé aujourd’hui de voter des sanctions contre la Cour judiciaire internationale et tente, en même temps, de faire face à tout soutien au peuple palestinien, aux niveaux judiciaire, politique et médiatique ».

Sayyed Al-Houthi a affirmé que « les USA ont lancé une initiative afin de soutenir l’ennemi israélien sur le plan politique, loin de toute initiative visant à réaliser des conditions objectives et équitables, tandis que le rôle américain dans chaque crime de l’occupation israélienne contre le peuple palestinien se poursuit ».

Concernant l’initiative américaine, le leader d’Ansarullah a estimé « qu’elle ne permet pas de mettre fin à l’agression, au retrait de l’ennemi et à l’entrée de l’aide », soulignant « qu’elle est loin d’aboutir à un accord complet et global ».

