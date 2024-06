Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé vendredi que « les forces armées, dont les forces navales, les forces de l’armée de l’air et les forces balistiques, ont mené deux opérations conjointes en mer Rouge contre deux navires appartenant à des entreprises qui ont violé la décision d’interdire l’entrée dans les ports de la Palestine occupée ».

Saree a affirmé que « les forces armées ont ciblé les navires Ebella et AAL GENOA dans la mer Rouge, à l’ouest du Yémen, avec un certain nombre de drones et de missiles balistiques ».

Il a également souligné que « les deux opérations constituent une victoire pour le peuple palestinien, en réponse aux crimes de l’occupation israélienne contre les personnes déplacées à Rafah, et dans le cadre de l’expansion des opérations militaires dans la quatrième phase d’escalade ».

Auparavant, Saree a affirmé « l’entrée dans la quatrième phase d’escalade annoncée par les forces armées yéménites en mai dernier, qui comprend le ciblage de tous les navires qui violent l’interdiction de navigation israélienne et ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée depuis la mer Méditerranée ou de n’importe quelle région ».

Cette étape comprend des sanctions imposées à tous les navires appartenant des sociétés liées au ravitaillement et à l’entrée dans les ports palestiniens occupés, de toute nationalité, au cas où l’occupation israélienne lancerait une opération militaire agressive contre Rafah.

Dans cette étape, « les forces armées yéménites empêcheront tous les navires des entreprises liées aux ports d’occupation de transiter par leur zone d’opérations, quelle que soit leur destination ».

Source: Médias