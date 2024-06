Les marchés français et européens ont chuté lundi, suite à la décision soudaine du président français Emmanuel Macron de convoquer des élections législatives anticipées, après la défaite de sa coalition centriste lors des élections parlementaires européennes.

Le Financial Times a rapporté que les ventes intenses d’actions et d’obligations françaises ont entraîné une large baisse des indices européens, les investisseurs réagissant à l’instabilité politique et à la possibilité de former un gouvernement d’extrême droite.

L’indice boursier CAC 40 du pays a chuté de 1,9% à son plus bas niveau depuis février, les banques et les services publics étant particulièrement touchés.

Les investisseurs ont vendu la dette publique française, le rendement de l’obligation de référence à 10 ans, qui évolue à l’inverse du prix, en hausse de 0,08 point de pourcentage à 3,18 %.

L’indice Stoxx Europe 600 de la région a perdu 0,6%, l’indice allemand DAX de 0,6% et l’indice FTSE 100 de Londres de 0,4%.

Source: Médias