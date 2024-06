Les médias israéliens ont affirmé mercredi que « tous les missiles tirés par le Hezbollah vers le nord de la Palestine occupée depuis la matinée ont directement touché leurs cibles ».

Dans ce contexte, le correspondant politique de la chaîne israélienne 14, Tamir Morgh, a indiqué que » Nasrallah vise une telle maison ou toute autre installation militaire, avec pour objectif de de vider le nord des colons, puis tout Israël ».

Les incendies ont mis en danger des installations stratégiques

Suite aux tirs intenses vers le nord depuis le matin, le commandant des pompiers du Nord, Yair Alkaim, a rapporté que « les incendies se sont propagés et ont mis en danger les colonies voire des installations stratégiques ».

Il a souligné que « plusieurs équipes ont été envoyées sur les lieux de l’accident, y compris des renforts provenant des stations de la région nord, ainsi que des régions côtières et centrales ».

Il a expliqué que « les équipes ont travaillé d’arrache-pied pour mener les dernières opérations de lutte contre l’incendie et parvenir à un contrôle total », précisant que « les pompiers resteront sur place pendant les prochaines heures afin d’éliminer tous les foyers d’incendie ».

Cette annonce intervient au moment où la Résistance islamique au Liban – le Hezbollah – continue de cibler les colonies et les sites militaires de l’occupation, dans le cadre de son soutien à la résistance et au peuple de Gaza, et dans le cadre de sa réponse aux attaques israéliennes contre les villages libanais, en particulier l’assassinat perpétré hier par l’occupation israélienne dans la ville de Joya, contre un commandant moudjahed Taleb Sami Abdallah de la Résistance islamique et d’un certain nombre de martyrs.

La Résistance islamique, dans une série de déclarations, a annoncé avoir pris pour cible l’usine d’industries militaires Blasan, spécialisée dans le blindage et la protection des machines et des véhicules pour l’armée d’occupation, dans la colonie de Sasa.

Le commandant des pompiers du Nord, Yair Alkaim a indiqué que « le ciblage a été effectué avec des missiles guidés, confirmant que des tirs directs avaient été obtenus ».

La résistance a déclaré avoir ciblé le quartier général de réserve de la Légion du Nord, à la base de réserve de la division Galilée, et ses magasins à Amaad avec des dizaines de roquettes Katyusha.

Il a également visé le quartier général de l’unité de contrôle aérien et le département des opérations aériennes dans la direction nord, sur la base de Meron, avec des dizaines de roquettes Katyusha et d’obus d’artillerie.

Des salves de missiles exceptionnelles

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté plus tôt mercredi que « les intenses salves de missiles lancées depuis le Liban, vers le nord, sont les plus importantes depuis le début de la guerre en termes de quantité et de qualité », déclarant : « Nous sommes confrontés à une salve de missiles exceptionnelle que nous n’avons pas vu depuis le début de la guerre ».

Et de poursuivre : « l’opération a duré environ une demi-heure et comprenait des dizaines de roquettes », notant que « la zone ciblée est très vaste et est située au plus profond d’Israël au nord notamment à Tibériade ».

Les médias israéliens ont rapporté que « les sirènes ont retenti dans plus de 32 colonies et que les échos des explosions ont été bien entendus à Tibériade, Safed et ses environs, ainsi que dans un grand nombre de colonies de Galilée. Le bruit des explosions a été entendu à Haïfa, Acre et Hakeriot ».

Les médias israéliens ont noté que « l’électricité a été coupée dans de nombreux endroits du nord à la suite de la récente série de missiles lancés par le Hezbollah, tandis que des incendies ont éclaté dans plusieurs régions à la suite de la chute de missiles lancés depuis le Liban ».

Source: Médias