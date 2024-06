Le ministre des Travaux publics et des Transports du gouvernement intérimaire, Ali Hamiyeh, a répondu aux « calomnies rapportées par le journal Telegraph concernant l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth et a réfuté les différents mensonges cités par ce journal ».

Le ministre Hamiyeh a affirmé, lors d’une conférence de presse le dimanche 23 juin, qu’il existe des articles ridicules dans les médias traitant de l’aéroport Rafic Hariri de Beyrouth, notamment celui du journal britannique The Telegraph.

Il a dans ce contexte espéré que « le journal passe en revue le ministère britannique des Transports qui s’est rendu, le 22 janvier 2024, à l’aéroport international Rafic Hariri et y a visité toutes les installations ».

Le ministre Hamiyeh a souligné que « Telegraph a prétendu qu’il s’est basé à l’Association du transport aérien, or lors d’un appel avec le vice-président de la Fédération pour le Moyen-Orient et l’Afrique il m’a assuré que cette nouvelle était fausse et qu’il n’avait pas parlé à Telegraph, rejetant tout ce qui a été dit dans l’article ».

Le ministre a en outre invité « les ambassadeurs accrédités au Liban et la presse à une visite d’inspection ouverte à tous, sur le site de l’aéroport lundi à 10h30 ».

Le ministre Hamiyeh a fait savoir que « l’aéroport fait objet de violations, y compris de brouillage, et aujourd’hui des reportages médiatiques absurdes ».

Il a également révélé que « le gouvernement libanais est en train de préparer un procès contre le journal britannique The Telegraph ».

Réaction du Syndicat du transport aérien

En réaction, le Syndicat libanais du transport aérien a démenti, dans un communiqué, les allégations du journal Telegraph concernant la présence d’armes et de missiles stockés par le Hezbollah à l’aéroport international de Beyrouth.

Et d’ajouter: « Le journal Telegraph a fait état de la présence d’armes et de missiles à l’aéroport de Beyrouth sans fournir aucune preuve. Il s’agit plutôt de simples tromperies et mensonges visant à porter atteinte à l’aéroport de Beyrouth, à ses employés qui sont tous des civils, ainsi qu’aux passagers qui sont tous des civils ».

Et de renchérir: « Nous tenons ce média et ceux qui en parlent et diffusent ses mensonges entièrement responsables de notre sécurité, nous qui travaillons à l’aéroport de Beyrouth et à toutes ses installations, aux terminaux de départ et d’arrivée, à l’aire de trafic des avions, à la maintenance et au fret aérien civil. Nous appelons tous les médias libanais, arabes et étrangers à venir à l’aéroport de Beyrouth avec des équipes de tournage et de vérifier par eux-mêmes, sinon nous considérons tout que ce qui est promu par des médias suspects comme incitation à nous tuer ».

Rappelons que le journal britannique The Telegraph a prétendu dans un article paru le 23 juin que « le Hezbollah stocke une énorme quantité d’armes, de missiles et de matières explosives iraniennes à l’aéroport de Beyrouth », citant les « témoignages d’employés anonymes à l’aéroport ».

Selon le journal, « cette découverte accroît les craintes que l’aéroport Rafic Hariri, situé à seulement quatre kilomètres du centre-ville, ne devienne une cible militaire centrale ».