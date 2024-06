Le journal américain Politico a qualifié les prochaines élections législatives en France « des plus destructrices depuis la Seconde Guerre mondiale, non seulement pour la France, mais aussi pour l’Union européenne et l’OTAN ».

Politico a souligné que « la position de leader de la France au sein de l’Union européenne, son siège au Conseil de sécurité et sa puissance militaire en tant que puissance mondiale sont des éléments qui font de ces élections une élection mondiale, à l’image des prochaines élections présidentielles américaines, et de la compétition entre le président Biden et Trump en novembre prochain ».

Les dernières enquêtes d’opinion montrent que le Rassemblement national d’extrême droite et ses alliés, menés par Marine Le Pen, espèrent obtenir un pourcentage compris entre 35,5% et 36% des voix, devant le Nouveau Front populaire, qui comprend la gauche (27%-29,5%) et le camp du président français Emmanuel Macron (19,5%-20%).

Politico estime que « ces élections représenteront non seulement la défaite de Macron, mais aussi l’élimination du macronisme ». Le journal a décrit « le mandat présidentiel de Macron comme une expérience confuse « .

Politico estime que « Le Pen ne garantit pas sa capacité à former un gouvernement, après que Jordan Bardella, candidat au poste de Premier ministre en cas de victoire de Le Pen, a annoncé son refus de former un gouvernement à moins d’obtenir une majorité claire ».

Malgré les résultats des élections, Macron restera président jusqu’en 2027, sachant que l’autorité constitutionnelle en France est concentrée au Parlement et au gouvernement, ce qui renforce la division politique en France, jusqu’à ce que les élections présidentielles soient prévues dans 3 ans.

Le journal a indiqué que « le Rassemblement national, dirigé par Le Pen, fera tout son possible pour affaiblir l’Union européenne, alors que l’extrême droite adhère à des politiques de discrimination entre Français et étrangers, voire entre Français eux-mêmes ».

D’un autre côté, Macron a travaillé, selon Politico, « pour renforcer l’Union européenne, réconcilier les Français avec les forces du marché et trouver un nouvel équilibre durable entre l’Europe et les États-Unis ».

Le journal a estimé que « le gouvernement du Rassemblement national serait comme un poignard dans le flanc de l’unité occidentale et européenne, menaçant l’infiltration russe dans les services de renseignement français et occidentaux ».

Politico a conclu que « ce scénario est ce dont rêvent le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping, qui pousserait la France, l’Europe et le monde dans un trou noir de troubles dans les valeurs et les alliances occidentales ».

Source: Médias