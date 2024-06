Le chef de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), l’Italo-suisse Philippe Lazzarini, a indiqué le mardi 25 juin que dix enfants perdent une jambe ou deux dans la bande de Gaza en moyenne chaque jour depuis le début de la guerre menée par ‘Israël’ contre l’enclave palestinienne, le 7 octobre dernier.

S’exprimant en conférence de presse depuis Genève (Suisse) le patron de l’Unrwa a déclaré : « En gros, nous avons tous les jours 10 enfants qui perdent une ou deux jambes en moyenne ».

Philippe Lazzarini a précisé que ce chiffre ne prenait pas en compte les enfants qui perdent un bras ou une main, rapportent plusieurs médias étrangers.

Le diplomate Italo-suisse a indiqué se baser sur des chiffres de l’Unicef.

« Dix par jour, ça veut dire environ 2 000 enfants après plus de 260 jours de cette guerre brutale », a souligné Philippe Lazzarini, selon France info.

Et d’ajouter : « Nous savons aussi la plupart du temps comment les amputations se déroulent dans des conditions assez horribles et parfois sans aucune sorte d’anesthésie et cela s’applique également aux enfants ».

Depuis le 7 octobre 2023, ‘Israël’ mène une guerre génocidaire contre la bande de Gaza qui a fait plus de 123 000 victimes civiles (entre martyrs et blessés), en majorité des enfants et des femmes, et près de 10 000 personnes portées disparues dans un contexte de famine et de destruction massive, selon des données palestiniennes et de l’Onu.

‘Israël’ poursuit sa guerre dans l’enclave palestinienne en dépit d’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant l’arrêt immédiat des combats et de l’ordonnance de la Cour internationale de justice (CIJ) indiquant des mesures conservatoires pour prévenir un génocide et améliorer la situation humanitaire à Gaza.

Philippe Lazzarini a aussi évoqué le rapport publié lundi par l’ONG « Save the Children » qui estime que 21 000 enfants sont portés disparus dans la bande de Gaza, depuis le début des hostilités soit parce qu’ils sont ensevelis sous les décombres, ou prisonniers, ou enterrés dans des tombes anonymes ou encore qu’ils ont perdu contact avec leur famille et proches.

Selon l’ONG basée à Londres, au moins 17 000 enfants sont non-accompagnés et environ 4 000 enfants sont probablement portés disparus sous les décombres dans la bande de Gaza.