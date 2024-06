Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Sarii, a confirmé l’exécution d’une opération militaire spéciale visant le navire israélien MSC SARAH V dans les eaux de la mer d’Oman.

Le général Yehya Sarii a annoncé que l’opération avait été réalisée à l’aide d’un nouveau missile balistique, entré en service après avoir mené à bien des opérations expérimentales. L’impact sur le navire a été précis et direct.

Il a également fourni des détails sur les caractéristiques du nouveau missile, déclarant qu’il a la capacité d’atteindre des cibles avec précision sur de longues distances, comme « cette opération l’a prouvé ».

En outre, le porte-parole des forces armées yéménites a souligné la poursuite du « développement des capacités militaires » de l’armée, expliquant que cela s’inscrit « dans le cadre du renforcement de notre rôle dans le soutien militaire à la Résistance palestinienne ainsi que dans la défense du Yémen contre l’agression américano-britannique ».

Le général yéménite a déclaré que le ciblage du navire israélien était un soutien au peuple palestinien et à ses combattants, et une réponse aux massacres perpétrés par l’occupation dans la bande de Gaza ; les opérations des forces armées yéménites ne cesseront pas tant que l’agression ne cessera pas et que le siège de la bande de Gaza ne sera pas levé.

Plus tôt dimanche, les forces navales de l’armée yéménite ont mené une deuxième opération visant le navire Transworld Navigator en mer Rouge à l’aide d’un véhicule de surface sans pilote, a annoncé le général Yehya Sarii.

Dans une déclaration télévisée, le général Sarii a mentionné que l’unité balistique de la marine a également tiré plusieurs missiles de croisière sur le navire STOLT SEQUOIA dans l’océan Indien.

Selon le porte-parole, les opérations ont eu lieu après que les sociétés propriétaires des deux navires ont violé l’interdiction imposée par les forces navales yéménites sur l’entrée dans les ports de Palestine occupée.

Les forces armées yéménites mènent d’innombrables opérations contre les navires liés à ‘Israël’ ou ceux se dirigeant vers les ports des territoires palestiniens occupés depuis le 7 octobre 2023, lorsque le régime de Tel-Aviv a lancé sa guerre génocidaire contre Gaza.

Depuis, près de 37 650 Palestiniens sont tombés en martyre, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 86 000 autres blessés.

Les forces yéménites ont également mené de nombreuses opérations contre des navires américains et britanniques en réponse aux attaques meurtrières des États-Unis et du Royaume-Uni contre leur pays, qui cherchaient à mettre un terme à leurs opérations pro-palestiniennes.

Source: Avec PressTV