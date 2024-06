Il a fallu plusieurs heures pour que l’armée israélienne révèle ce jeudi ce qui s’est passé dans la nuit dans la double embuscade effectuée dans la région de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée.

Dans un premier moment, les médias et les réseaux palestiniens ont rapporté qu’une explosion a été entendue dans la vallée (Marej) Bani Amer située au nord de Jénine.

Il s’est avéré qu’un engin piégé fabriqué localement par les Brigades al-Qods du Jihad islamique a explosé au passage des véhicules militaires israéliens sur une rue que ces derniers empruntent pour se rendre vers le camp de Jénine.

Les habitants ont assuré avoir vu 4 hélicoptères israéliens atterrir dans cette région pour évacuer les tués et blessés.

Déclaration Abou Hamza

C’est le porte-parole des Brigades al-Qods du Jihad islamique, Abou Hamza, qui a revendiqué ce jeudi cette opération indiquant que les combattants ont fait exploser deux véhicules militaires dans une embuscade complexe dans la région de la vallée Marej ben Amer. Il a aussi rendu compte d’accrochages directs avec les forces de secours, assurant qu’il y a eu des tués et des blessés.

Version de l’armée.

L’armée d’occupation israélienne s’était contentée dans une première déclaration de reconnaitre la mort d’un capitaine et un blessé grave « dans la région de Jénine », sans plus de précision.

Au matin, après les révélations des médias palestiniens, l’armée d’occupation a indiqué dans un communiqué que des véhicules militaires sont tombés dans une embuscade au milieu de la vallée Marej Ben Amer, et « qu’un engin explosif de grande taille a explosé au passage d’un véhicule blindé faisant des blessés parmi ses passagers ».

Elle poursuit : « Lors de l’arrivée d’autres militaires pour secourir les blessés et à 5 mètres du premier endroit visé, un engin explosif a explosé tuant l’officier Alon Saccajio ». Et de préciser qu’il est le chef de la brigade des tireurs d’élite de l’armée.

Le communiqué de l’armée indique aussi que 16 militaires ont été blessés.

« Embuscade surprenante »

Selon ce texte, l’embuscade a été « en grande partie surprenante », surtout que toutes les mesures préliminaires avaient été réalisées avant l’assaut, à savoir le ratissage des rues à l’aide de bulldozers pour ôter les mines et les engins plantés en route.

« Mais cette fois-ci, en route, ce n’est pas un seul engin mais deux engins qui ont explosé au passage des véhicules militaires causant des pertes », toujours selon le communiqué de l’armée d’occupation.

L’enquête de l’armée révèle que les engins ont été surprenants de part leur volume important et du fait qu’ils ont été plantés sur une profondeur de 1,5 mètre.

« Engins actionnés à distance »

Plus tard, les médias israéliens mettront l’accent sur le fait que cette opération a été exécutée sur deux phases successives, via deux engins explosifs.

Citant l’enquête de l’armée, le quotidien israélien Yediot Ahronoth livre les détails de sa première partie, assurant qu’avant la pénétration des véhicules militaires, des bulldozers leur avaient pallié le chemin pour les nettoyer des engins et des explosifs.

« Mais les engins explosifs avaient été placés d’une manière exceptionnelle sur une profondeur d’un mètre et demi et il n’a pas été possible de les découvrir, raison pour laquelle le véhicule blindé Panther est tombé dans l’embuscade », explique le site de ce quotidien.

Et de poursuivre : « Les militaires ont fait savoir qu’ils ont été blessés et après l’arrivée d’une autre force de secours une autre explosion s’est produite dans l’endroit. Apparemment, les engins ont été actionnés à distance ».

Rapportant que le véhicule blindé de type Panther transportait une équipe médicale militaire, la radio de l’armée a toutefois fait état que « l’officier tué à Jénine faisait partie d’une force qui venait d’arriver pour secourir la première force touchée par l’explosion du premier engin piégé ».

« Les deux engins qui ont explosé successivement étaient grands spécifiquement et enterrés à une grande profondeur », selon le Yediot Ahronoth.

Une première en Cisjordanie occupée.

Il en a découlé « une énorme fosse, ce qui prouve qu’elles sont différentes des engins que les combattants de la Brigade de Jénine plante sur les bords des routes dans le camp et ses périphéries », décrit le site de la chaine qatarie al-Jazeera qui a dépêché des correspondants sur place.

Selon ce site, les habitants du camp de Jénine se sont réjouis de l’importance de cette opération, quoiqu’ils s’attendent à des mesures de rétorsion israéliennes. Elle est la première du genre.

« D’ailleurs, ils attaquent et saccagent le camp en continuité, ils n’ont rien laissé tels quels. Ils n’ont pas besoin d’une raison pour entrer dans le camp et le renverser sens dessus sens dessous. L’embuscade est un grand exploit pour la Brigade et ses combattants, nous souhaitons que ceci se poursuive et évolue et que la Brigade fasse du mal dans les rangs des soldats de plus en plus », a dit pour al-Jazeera un habitant du camp Ahmad al-Saadi.

Un autre habitant Othman Khalil estime que « Jénine est l’autre image de Gaza, de ses résistants, de leur persévérance et de leurs tentatives continues de développer leurs moyens de combats face à l’occupation ». « Ces destructions que nous voyons (à Jénine) sont similaires à celles de Gaza. Cette persévérance, de la part des résistants est la même que celle des résistants à Gaza. Par la grâce de Dieu, la brigade œuvre pour développer ses procédés et résister à cette occupation inique ».

Des combats dans les rues de Jénine

Les médias palestiniens ont rapporté que des combats violents ont éclaté après la seconde explosion entre les résistants et une force d’occupation qui opérait une incursion à Jénine au cours de laquelle elle a essuyé des tirs de feu et l’explosion de plusieurs engins piégés à son passage.

Certains ont filmé le moment de l’explosion de l’engin piégé et de la flamme de feu qui s’en est dégagé.

Les militaires israéliens ont déployé leurs snipers dans l’entourage du bâtiment al-Malakiya dans la ville de Jénine et ont tiré des bombes fluorescentes.

Abou Hamza des brigades al-Qods a indiqué que plus de 6 engins explosifs ont été actionnés pendant les accrochages directs avec les forces envahissantes dans plusieurs régions de Jénine pendant près de 8 heures de suite.

Et d’indiquer que cette opération a été baptisée Opération Puissance de Jénine 2.

Dans leurs communiqués, les brigades al-Qassam du Hamas et les Brigades al-Qods-Jénine du Jihad islamique ont indiqué avoir mené des accrochages armés avec les forces israéliennes et avoir ouvert le feu sur elles.

« Nos combattants héros de la ville de Jénine ont repoussé les forces d’occupation et leurs véhicules infiltrés, de concert avec leurs frères des autres factions qui mènent des accrochages violents avec les forces d’assaut », a indiqué le communiqué succinct du Hamas.

Arrestations continues

En outre, l’Agence d’information palestinienne a rapporté à la foi de sources sécuritaires palestiniennes qu’une force spéciale israélienne a arrêté les deux détenus libérés, Jamal Howeyl qui est le membre du conseil révolutionnaire du Fatah et Jamal Zobeidi à l’entrée du camp de Jénine. ainsi que le jeune Abdel Ghani Abou al-Hija, Depuis le début de la guerre contre Gaza, plus de 9.400 Palestiniens de Cisjordanie occupée ont été arrêtés.

Incursions en Cisjordanie occupée

A l’aube de ce jeudi, l’armée d’occupation a réalisé plusieurs incursions dans un certain nombre de localités dans les gouvernorats de Qalqilia (nord), Beit Laham (Bethleem) et al-Khalil (Sud) et Ramallah (centre).

Mercredi, elle avait déployé une force dans les rues de la localité d’al-‘Issawiya au nord de la ville sainte d’al-Qods où des patrouilles ont lancé des bombes sonores et des gaz lacrymogènes contre les citoyens et les maisons.

Au sud d’al-Khalil, les forces d’occupation israélienne ont attaqué le village Oum al-Kheir où elles ont détruit 7 chambres résidentielles et une unité sanitaire.

Dans la ville sainte d’al-Qods, des témoins oculaires ont indiqué que des colons ont effectué une incursion dans l’esplanade de la sainte mosquée d’al-Aqsa où ils ont effectué des tournées provocatrices dans ses cours et réalisant des rites talmudiques ».

Plus de 553 Palestiniens sont tombés en martyrs et 5.200 autres ont été blessés dans les incursions meurtrières israéliennes en Cisjordanie occupée, depuis le 7 octobre, date du déclenchement de la guerre génocidaire contre la bande de Gaza, après l’opération du Hamas Déluge d’al-Aqsa contre les positions israéliennes et les colonies de l’enveloppe de Gaza.

Source: Divers