Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a souligné l’importance de transformer la menace en opportunité » ajoutant que « nous avons été confrontés à des incidents majeurs et perdu des dirigeants, mais les menaces ont été transformées en opportunité, car ce sang a provoqué une renaissance et une nouvelle vie ».

Lors de sa participation à la cérémonie de commémoration d’Arbaeen en l’honneur du martyr Sayyed Ibrahim Raissi et de ses compagnons martyrs à Téhéran, Sayyed Nasrallah a déclaré : « Le peuple iranien, par sa présence directe et sa réponse à l’incident avec un calme général en Iran, a prouvé sa valeur , et a offert un exemple pour le monde entier ».

Sayyed Nasrallah s’est adressé au peuple iranien et a affirmé : « Je me tourne à nouveau vers vous pour exprimer, en mon propre nom et au nom de la résistance au Liban, du peuple libanais et de tous les mouvements de résistance, notre solidarité, notre sympathie et notre compassion ».

Il a ajouté : « Comme nous l’avons mentionné au cours des jours de l’incident, nous avons été véritablement avec vous dès le premier instant et avons partagé avec vous l’espoir, puis finalement la douleur et la soumission à la volonté de Dieu. »

Sayyed Nasrallah a indiqué que les ennemis ont vu de leurs propres yeux que l’Iran est ferme, calme et uni, et a ajouté que « les deux millions de participants aux funérailles des martyrs dans diverses villes étaient un message fort aux amis et aux ennemis selon lequel ce peuple a un haut degré de solidarité, de perspicacité et de fidélité ».

Sayyed Nasrallah a ajouté : « Le message est que la République islamique d’Iran est capable de poursuivre, de suivre et de préparer les élections présidentielles, et que l’Iran a présenté un modèle sophistiqué sur la manière de surmonter les difficultés et de remporter la victoire ».

Il a poursuivi : « Nous demandons à Dieu d’accorder le succès au peuple iranien, qui est le véritable soutien de tous les opprimés du monde, pour la tenue d’élections correctes, et de lui donner un président approprié, capable de réaliser ses espoirs, car le sort des peuples de la région, de leurs gouvernements et de l’avenir de la région dépendent des événements en République islamique d’Iran ».

Sayyed Nasrallah a souligné que la République islamique d’Iran a poursuivi normalement son chemin après cet incident et a noté : « Dans le monde, un incident de ce genre peut conduire à des troubles, mais avec la bénédiction des responsables et du peuple, l’Iran est sorti de cet incident en présentant un modèle idéal pour surmonter les défis ».

Sayyed Nasrallah a noté : « Nous demandons à Dieu de soutenir ce peuple iranien dévoué, aimant et capable de réussir les bonnes élections et à fournir le bon président pour continuer sur cette même voie et cette même approche.

Il a poursuivi : « À notre cher peuple de l’Iran, nous disons que votre politique, votre voie et votre présence et votre endurance sont ceux auxquels sont liés les destins de toute la région et de ses peuples ».

Sayyed Nasrallah a conclu que « le régime de la République islamique d’Iran est le partisan de tous les peuples de la région et constitue un barrage impénétrable contre tous les colonialistes.. Votre chemin, votre présence et votre endurance sont la clé du succès et ceux auxquels sont liés les destins de toute la région ».

Source: Médias