Le comité de rédaction du prestigieux quotidien américain New York Times a appelé vendredi le président Joe Biden à se retirer de la course à la Maison Blanche après son face-à-face avec Donald Trump, sur le plateau de CNN, qui a viré au désastre pour le président démocrate.

Dans un éditorial publié vendredi soir et intitulé ‘’pour servir le pays, le président Biden doit quitter la course’’ à la Maison Blanche, le New York Times a décrit Joe Biden comme étant ‘’l’ombre d’un dirigeant’’, après que le président de 81 ans a ‘’échoué à son propre test’’, rapporte Euronews.

Jeudi, sur le plateau de CNN, lors du premier face-à-face entre les deux candidats à la présidentielle, le président démocrate, est apparu à plusieurs reprises dépassé, confus, butant sur les mots, perdant le fil de sa pensée à de multiples reprises.

‘’M. Biden a été un président admirable. Sous son commandement, la nation a prospéré et a commencé à relever une série de défis à long terme, et les plaies ouvertes par M. Trump ont commencé à se refermer. Mais le plus grand service public que pourrait rendre aujourd’hui M. Biden serait d’annoncer qu’il ne se représentera pas à l’élection’’, souligne le comité de rédaction qui rassemble des éditorialistes de renom.

Après sa prestation face à Donald Trump, des membres du Parti démocrate ont remis en question la capacité de Joe Biden à briguer un nouveau mandat, mais le principal intéressé a assuré vendredi qu’il pouvait ‘’faire le boulot’’, recevant ainsi le soutien de deux de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton.

‘’Les mauvais débats, ça arrive. Croyez-moi, je le sais’’ a écrit Barack Obama sur le réseau social X, appelant les électeurs à voter Joe Biden en novembre prochain.