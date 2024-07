La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé ce jeudi avoir bombardé, avec plus de 200 projectiles de différents types et un escadron de drones, 14 quartiers généraux militaires de l’armée d’occupation israélienne en Galilée et dans le Golan syrien occupé.

Les médias israéliens ont fait état de plusieurs incendies dans la Golan syrien occupé.

Le journal israélien Yediot Aharonot a écrit que « comme dans les cas précédents, Israël est impuissant face aux drones du Hezbollah ».

La Résistance a précisé dans son communiqué que ces opérations conjointes s’inscrivent dans le cadre de la riposte à l’assassinat par un drone israélien du commandant de l’unité Aziz, le martyr Mohammad Ne’meh Nasser, dans la ville de Tyr, au sud-Liban.

La Résistance a affirmé avoir frappé le nouveau quartier général de la 91e division dans la caserne d’Ayelet, le QG de la 7e brigade blindée dans la caserne de Katsaviya, ainsi que le quartier général du bataillon blindé de la 7e brigade dans la caserne de Gamla.

La Résistance a également visé le QG de la 210e division du Golan dans la base de Nafah, ainsi que le QG du régiment d’artillerie de la 210e division dans la caserne Yarden.

Toujours dans le cadre dans la riposte à l’assassinat du commandant Nasser, la Résistance a annoncé dans un autre communiqué avoir lancé une attaque aérienne, avec un escadron de drones d’assaut contre plusieurs QG de l’occupation.

Elle a précisé qu’une attaque aux drones a visé le quartier général de la 91e division nouvellement installée dans la caserne d’Ayelet, le quartier général de la 7e brigade blindée dans la caserne Katsaviya et le quartier général du commandement de la région du Nord dans la base de Dadu.

En outre, les drones d’assaut du Hezbollah ont frappé la base de renseignement de la région du Nord Mishar, et le quartier général de la 810e Brigade Hermon dans la caserne de Ma’ale Golani, en plus de la principale base permanente de la division 146 Ilania, la QG de la brigade Golani et l’unité Egoz dans la caserne de Shraga.