Le leader du mouvement de résistance yéménite Ansarullah a salué les unités navales du pays pour les opérations maritimes contre les navires « liés » à ‘Israël’ en mer Rouge.

« La bataille en mer Rouge a démontré que les porte-avions américains sont un système d’armes obsolète et qu’il ne vaut pas la peine de dépenser de l’argent pour cela », a déclaré Abdel Malek al-Houthi dans un discours télévisé diffusé en direct depuis la capitale yéménite Sanaa le jeudi 4 juillet.

Il a déclaré que les navires de la marine américaine redoutaient les missiles balistiques fabriqués par les forces armées yéménites, les drones kamikazes ainsi que les véhicules de surface sans pilote (USV), et que les responsables militaires américains eux-mêmes reconnaissent l’efficacité des opérations yéménites.

« Les tentatives américaines de mener des opérations maritimes au Yémen sont inefficaces et n’ont jusqu’à présent produit aucun résultat prometteur. Les Américains ont pris conscience de l’étendue de la puissance militaire des forces armées yéménites. »

« Les réalisations des forces armées yéménites sont révélées de jour en jour », a déclaré le leader d’Ansarullah.

« Les forces yéménites utilisent de plus en plus de missiles balistiques antinavires d’une précision extrême. »

Al-Houthi a indiqué que les forces navales yéménites avaient mené plusieurs opérations pro-palestiniennes au large des côtes du pays cette semaine, et que les États-Unis et leurs alliés occidentaux avaient intensifié leurs frappes de missiles contre le Yémen.

Le leader d’Ansarullah a souligné que les Américains tentaient d’impliquer d’autres pays dans leur agression contre le Yémen et de les forcer à ouvrir leur espace aérien aux attaques contre les Yéménites.

Le mois dernier, les responsables américains ont ordonné à l’USS Dwight D. Eisenhower, le porte-avions qui dirige les opérations américaines contre le Yémen, de retourner à sa base après une tournée prolongée à deux reprises.

Le porte-avions Eisenhower avait été pris pour cible à plusieurs reprises par les forces yéménites lors de son passage en mer Rouge. Le jour de son retour, un responsable militaire yéménite a revendiqué une nouvelle attaque contre le porte-avions.

Malgré des mois de frappes aériennes menées par les États-Unis, les forces yéménites ont poursuivi leurs opérations, s’appuyant sur un arsenal d’armes de plus en plus sophistiqué pour attaquer les navires israéliens, américains et britanniques en mer Rouge et ses alentours.

Les États arabes doivent inscrire ‘Israël’ sur la liste noire des entités terroristes

Ailleurs dans son discours, le chef d’Ansarullah a appelé les États arabes à désigner le régime d’occupation de Tel-Aviv comme une entité terroriste.

« Alors que les gouvernements arabes classent [le mouvement de résistance libanais] Hezbollah comme une entité terroriste et que la Ligue arabe a maintenu cette désignation jusqu’à très récemment, ils sont réticents à mettre sur la liste noire l’ennemi sioniste malgré ses crimes terribles », a dénoncé Houthi.

« Les complots contre le Hezbollah sont voués à l’échec alors que le mouvement de résistance poursuit sans réserve ses opérations contre Israël. »

Les forces d’Ansarullah ont salué les opérations menées par les combattants de la Résistance palestinienne basés à Gaza, les qualifiant de très efficaces, affirmant que les attaques ont épuisé l’ennemi sioniste.

« Les forces militaires israéliennes sont prises dans un cycle sans fin d’échecs dans la bande de Gaza », a fait noter le leader d’Ansarullah.

Il a déclaré que l’apathie à l’égard du sort de Gaza est quelque chose sur laquelle Israël compte beaucoup alors qu’il cherche à normaliser ses relations avec les pays arabes.

« Ce qui se passe dans les territoires palestiniens est un massacre à grande échelle, et rien ne justifie de fermer les yeux sur ce processus. Malgré ces crimes horribles, les régimes arabes ferment les yeux sur la situation à Gaza. Ils considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste », a déploré al-Houthi.

Le leader d’Ansarullah a également déclaré que les pays arabes n’avaient pas la volonté de prendre des mesures pratiques et de mettre fin aux atrocités israéliennes contre les Palestiniens, soulignant que la plupart des victimes du génocide en cours à Gaza sont des femmes et des enfants.

Il a mis en garde les pays arabes contre le fait de faire le jeu de Washington et du régime de Tel-Aviv, soulignant que l’aide aux États-Unis et à ‘Israël’ constituerait un acte de trahison envers les Palestiniens et la cause palestinienne.

« Certains régimes arabes soutiennent ‘Israël’ en interceptant les missiles lancés depuis le Yémen. Les musulmans doivent faire preuve de la vigilance nécessaire face à la machine de propagande américaine, israélienne et européenne. »

« Israël utilise la famine comme arme de génocide contre les Palestiniens, et des milliers d’enfants à Gaza sont menacés de mort en raison de la malnutrition et du manque de compléments nutritionnels. »

Les forces d’Ansarullah ont également condamné la campagne délibérée de famine menée par le régime occupant contre les prisonniers palestiniens.

Biden et Trump rivalisent pour leur loyauté envers ‘Israël’

Le leader d’Ansarullah a déclaré que l’administration américaine soutenait pleinement les crimes d’Israël et que le président Joe Biden se vantait du soutien sans réserve de Washington au régime de Tel-Aviv.

« Les Américains sont considérés comme des complices et des défenseurs d’Israël dans tous ces crimes. Les États-Unis ont atteint un nouveau niveau de déshonneur en essayant de dissimuler l’agression brutale d’Israël à Gaza. »

Al-Houthi a également évoqué le débat présidentiel américain chaotique entre Joe Biden et Donald Trump, affirmant que les deux candidats s’étaient affrontés pour prouver leur plus forte loyauté envers ‘Israël’.

Source: Avec PressTV