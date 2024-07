Le parti travailliste britannique dirigé par Keir Starmer est en passe d’obtenir une majorité substantielle lors des élections législatives, ce qui semble constituer un changement politique majeur, selon un sondage réalisé à la sortie des urnes au Royaume-Uni.

Le parti conservateur, dirigé par Rishi Sunak, devrait enregistrer des pertes record.

Les électeurs britanniques ont donné au Labour emmené par Keir Starmer plus de 410 sièges sur 650, une majorité de 170 sièges, selon les estimations sorties des urnes, publiée à l’issue du scrutin de jeudi.

Le patron du Labour a ainsi pu prendre la tête du gouvernement pour cinq ans en tant que parti dominant au sein de la chambre des Communes.

Après avoir perdu 170 sièges, les conservateurs dirigés par Rishi Sunak ont reconnu leur plus lourde défaite politique depuis la fondation de ce parti au XIXème siècle.

Sunak avait annoncé plus tôt qu’il avait félicité son rival travailliste pour sa victoire électorale. Il a par ailleurs assumé la responsabilité de la défaite des Tories, précisant que les conservateurs devraient réfléchir au résultat du récent scrutin.

L’ancien chef conservateur, William Hague, a déclaré à Times Radio que les résultats annoncés étaient « catastrophique en termes historiques » pour les conservateurs.

Les Libéraux-démocrates ont, quant à eux, opéré une formidable percée avec une estimation de 61 sièges, soit un gain de 53 sièges prêts à évincer le Parti national écossais avec 10 sièges.

Le parti d’extrême droite anti-immigration Reform UK, dirigé par Nigel Farage, pourrait obtenir 13 sièges, les nationalistes gallois Plaid Cymru quatre et les Verts deux.

Le changement notable dans la constellation politique du pays ne devrait cependant pas entraîner un changement similaire dans son attitude politique à titre d’exemple, le soutien politique et militaire de Downing Street au régime israélien qui mène une guerre génocidaire dans la bande de Gaza.

En effet, Starmer et Sunak ont partagé la même tribune pour leur soutien sans réserve au régime occupant pendant leurs campagnes électorales respectives.

Par contre, le résultat des sondages montre que plus de 70% des citoyens britanniques soutiennent un accord de cessez-le-feu immédiat à Gaza, où la guerre israélienne a jusqu’à présent coûté la vie à plus de 38 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.