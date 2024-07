L’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei a recommandé au président élu iranien Masoud Pezeshkian de regarder vers un avenir radieux et de poursuivre le chemin du martyr Sayyed Ebrahim Raisi.

L’Ayatollah Khamenei a déclaré dans un communiqué : « Je recommande au président élu d’utiliser toutes les capacités du pays, en particulier la jeunesse révolutionnaire et loyale, pour le bien-être du peuple et le progrès du pays », ajoutant » il est approprié que la compétition électorale se transforme en amitié et que chacun fasse tout son possible pour la prospérité de l’Iran ».

L’Ayatollah Khamenei a également recommandé « à chacun de coopérer et de bien réfléchir au progrès et à l’élévation du pays ».

L’Ayatollah Khamenei a souligné que « le peuple iranien a pu élire un président avec une majorité de voix grâce à des élections libres et transparentes dans un court délai légal ».

L’AyatollahKhamenei a ajouté : « Ces élections constituent un grand mouvement face au tumulte fabriqué de toutes pièces pour boycotter les élections et que l’ennemi a déclenché pour semer le désespoir parmi le peuple ».

L’Ayatollah Ali Khamenei a exprimé ses remerciements à tous les candidats et militants dans le domaine des élections, insistant « sur l’exploitation des énergies abondantes du pays par le président élu pour le confort du peuple et le progrès du pays, et sa poursuite de la politique du martyr Raïssi ».

Dans une déclaration, l’Ayatollah Khamenei a remercié Dieu, le Puissant et le Miséricordieux, et a déclaré : « Grâce à Sa volonté et Son succès, le grand peuple iranien a pu, dans un court délai légal, lancer la course à l’élection présidentielle, après la grande calamité de la perte du président martyr, organiser des élections libres et transparentes deux vendredis consécutifs et choisir le président du pays à la majorité des voix parmi plusieurs candidats ».

L’Ayatollah Khamenei a souligné que « les responsables respectés de l’organisation des élections ont accompli leurs tâches avec la rapidité et l’honnêteté nécessaires, et que le cher peuple s’est rendu sur le terrain avec un sens des responsabilités, a créé une scène chaleureuse et enthousiaste et a inondé les urnes en deux temps avec plus de 55 millions de voix ».

Il a ajouté : « Ce grand pas face au bruit artificiel du boycott des élections, créé par les ennemis du peuple iranien pour semer le désespoir et la frustration, est un acte brillant et inoubliable, et tous les candidats distingués, et tous ceux qui ont travaillé jour et nuit pendant des semaines pour que chacun d’eux gagne, sont partenaires de l’honneur ».

Il a poursuivi : « Maintenant que le peuple iranien a élu son président : J’adresse mes félicitations au peuple, au président élu et à tous les militants de ce domaine sensible, en particulier aux jeunes enthousiastes des sièges électoraux des candidats, et je recommande à tous de coopérer et de réfléchir de manière appropriée pour le progrès et la prospérité du pays et ce dans la dignité, jour après jour. Il est important que les comportements compétitifs lors des élections se transforment en attitudes d’amitié et que chaque individu s’efforce – de son mieux – pour la prospérité matérielle et morale du pays ».

Il a poursuivi : « Je recommande également au président élu, le Dr Pezeshkian, d’aspirer – en s’appuyant sur Dieu le Très Miséricordieux – vers des horizons lointains et lumineux, et dans la poursuite de la politique du martyr Raïssi . Tirer le meilleur parti des capacités abondantes du pays, en particulier des ressources humaines jeunes, révolutionnaires et dévouées, pour le bien du peuple et le progrès du pays ».

En votant hier au deuxième tour de la 14e élection présidentielle, l’Ayatollah Khamenei a déclaré que « le peuple iranien choisirait ce qui est le mieux ».

Il a conclu : « Le jour où notre cher peuple a assisté et participé aux élections, qui sont une question politique importante pour le pays, j’ai entendu dire que la passion, l’enthousiasme et l’intérêt du peuple étaient devenus plus grands qu’avant, et si tel est le cas, alors c’est une question de joie ».

Source: Médias