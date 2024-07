Le nouveau président iranien élu Massoud Pezeshkian a répondu à la lettre du secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah.

« Le soutien à la résistance est incrustée dans les politiques essentielles de la république islamique d’Iran et ce soutien se poursuivra », lui a-t-il écrit.

Et de poursuivre : « Je suis sûr et certain que les mouvements de résistants dans la région ne permettront pas à cette entité (sioniste, ndlr) de poursuivre ses politiques provocatrices et criminelles contre le peuple palestinien et les peuples de la région ».

« Mes salutations et mes remerciements pour la lettre que m’est parvenue de votre part après mon élection en tant que président de la république islamique iranienne. Je vous remercie pour vos invocations sincères pour moi et implore Dieu Le Tout-Puissant de vous accorder davantage de dignité et de gloire, d’accorder la prospérité et le développement au peuple libanais, et la victoire divine aux héros combattants de la résistance ».

Le dimanche 7 juillet, le numéro un du Hezbollah a envoyé un message de félicitation au président élu.

« Le Hezbollah et tous les mouvements de résistance considèrent toujours la République islamique d’Iran comme un soutien fort, stable et permanent pour les résistants et les opprimés, depuis la victoire de la révolution sous la direction de l’Imam Khomeini. Elle est perpétuée avec l’Imam Khamenei et les gouvernements successifs de la République ».

S’adressant à Pezeshkian, il lui a dit : « Avec Votre Excellence, nous continuerons sur cette voie jusqu’à ce que nous obtenions la victoire finale, dont le principal pilier sera un Iran islamique fort, prospère et puissant ». ‏

Source: Médias