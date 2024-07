Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé que la marine, l’armée de l’air et la force de missiles ont mené une opération militaire conjointe ciblant le navire Charysalis dans la mer Rouge et Bab al-Mandab.

Le général de brigade Saree a expliqué que « le ciblage du navire était dû au fait que la société qui le possédait a violé la décision interdisant l’entrée dans les ports de la Palestine occupée ».

Il a indiqué que le navire Charysalis a été visé à deux reprises, la première en mer Rouge et la seconde à Bab al-Mandab, par un certain nombre de missiles et de drones d’attaque et navals.

Saree a réitéré que « les forces armées ne cesseront leurs opérations qu’après avoir mis fin à l’agression contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et levé le siège », soulignant en même temps « qu’elles sont totalement prêtes à défendre les revendications populaires en répondant aux mouvements hostiles du régime saoudien, qui applique les directives américaines au service « d’Israël ».

Dans un autre contexte, le général de brigade Saree a salué les marches yéménites millionnaires et a affirmé que les forces armées saluaient le peuple yéménite pour ses manifestations massives sans précédent dans les gouvernorats et les districts et pour son soutien militaire continu à la résistance palestinienne.

Il est à noter qu’il y a quelques jours, le général de brigade Saree a annoncé trois opérations militaires visant les navires américains et israéliens soutenant l’occupation de la mer d’Oman et du golfe d’Aden.

Le général de brigade Saree a expliqué à l’époque que les forces armées ont ciblé les navires Maersk Sentosa et Marthopolis dans la mer d’Oman, en plus du navire israélien MSC Patnaree dans le golfe d’Aden, soulignant que les trois opérations ont été couronnées de succès.

Source: Médias