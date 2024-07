Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé que « la bataille du Déluge d’Al-Aqsa et la solidarité des fronts de soutien ont eu des effets très positifs et ont contribué à apaiser les tensions sectaires que les renseignements occidentaux ont planifiées au cours de la dernière décennie ».

Sayyed Nasrallah a souligné lors de son discours prononcé à l’occasion de la céremonie d’Achoura, sur la place Achoura, dans la banlieue sud de Beyrouth, que « de nombreuses personnes n’ont pas réussi à soutenir Gaza et que certains d’entre eux ont recours à la résurrection des problèmes sectaires et communautaires, en ouvrant d’anciens dossiers et en attisant la haine pour couvrir leur échec ».

Sayyed Nasrallah a estimé « qu’ on s’attend à ce qu’après la victoire de la bataille du Déluge d’Al-Aqsa, si Dieu le veut, nous constaterons que l’incitation sectaire sera ravivée pour confisquer l’un des résultats bénis du déluge d’Al-Aqsa, à savoir l’unité des musulmans en échange du danger représenté par « Israël » et le projet sioniste ».

Et de poursuivre : « Nous devons rester vigilants et nous méfier de ceux qui incitent au sectarisme et les ignorer, et lorsqu’ils ne trouvent personne avec qui interagir avec eux, ils se retirent et gardent le silence ».

Sayyed Nasrallah a expliqué que « certaines personnes superficielles et sans valeur sur les réseaux sociaux, lorsqu’elles voient que nos frères et sœurs réagissent avec eux, se considèrent comme influentes et c’est à cause de nous ».

En outre, Sayyed Nasrallah a appelé « nos frères et sœurs à négliger ces récits et à déplacer notre présence médiatique sur les réseaux sociaux vers une position d’action notamment de résistance, et non de réaction ».

Son Eminence a également attiré « l’attention des frères et sœurs sur la nécessité d’examiner attentivement les informations qu’ils reçoivent via les réseaux sociaux, car elles peuvent être trompeuses ».

Sayyed Nasrallah a également noté que « la bataille du Déluge d’Al-Aqsa est l’une des batailles les plus longues et les plus importantes auxquelles est confrontée l’entité sioniste dans la région, et son importance est qu’il s’agit d’une bataille de peuples et de mouvements de résistance ».

Sayyed Nasrallah a estimé que « ce qui s’est passé dans la région depuis 1948 jusqu’à aujourd’hui est une grande corruption et une suprématie israélienne sur tous les peuples, gouvernements et armées de la région », ajoutant que « tant que la corruption israélienne sera renouvelée, la promesse divine de punition sera maintenue, et cette corruption ne peut pas continuer, et ce n’est qu’une question de temps ».

Sayyed Nasrallah a expliqué que « le châtiment divin contre Israël se réalisait auparavant entre les mains des humains, de même le troisième châtiment pour cette troisième corruption sera executé par des humains, qui croient qu’Israël est l’ennemi de l’humanité et la mère de la corruption ».

Sayyed Nasrallah a affirmé que « les générations actuelles sont celles qui exécuteront le troisième châtiment contre Israël, et les signes indicateurs indiquent que ces générations sont présentes à Gaza, en Cisjordanie et sur les fronts de soutien ».

Sayyed Nasrallah a souligné que « nous menons une bataille dont l’horizon est clair et nous avons une promesse coranique selon laquelle cette entité disparaîtra ».

Dans une autre partie de son discours, sayyed Nasrallah a remercié tous ceux qui étaient présents au conseil béni et tous ceux qui ont assisté aux céremonies d’Achoura au Liban, et la participation de cette année a dépassé celle de l’année dernière malgré la situation sécuritaire et les menaces israéliennes ».

Sayyed Nasrallah a ajouté « qu’il y a des progrès quantitatifs dans les maisons d’acceuil, puisque leur nombre a atteint l’année dernière 975 hôtes et cette année 1 528 hôtes, grâce à l’argent du peuple ».

Sayyed Nasrallah a souligné « qu’il existait des foyers créés par les frères sunnites et d’autres foyers qu’ils partageaient avec leurs frères chiites et également avec leur propre argent ».

Le secrétaire général du Hezbollah, Son Eminence Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé que « la participation massive aux céremonies d’Achoura est une preuve de l’identité du peuple et de l’attachement du milieu de la résistance et à cette culture », soulignant que « dans tous les lieux où les céremonies de commémoration d’Achoura ont été organisées par le Hezbollah, aucun incident de sécurité n’a eu lieu, à l’exception d’un malheureux incident dans le sultanat d’Oman au cours duquel un certain nombre de civils et de policiers ont été tués, et nous exprimons nos condoléances aux martyrs ».

Il a précisé : « Selon nos statistiques, le nombre de participants aux céremonies d’Achoura cette année a dépassé celui de l’année dernière, malgré la situation sécuritaire ». Son Eminence a également remercié « l’armée libanaise et les services de sécurité pour les efforts qu’ils ont déployés pour assurer la sécurité des céremonies d’Achoura ».

Sayyed Nasrallah a conclu que « les musulmans en général, quelle que soit leur secte, aiment les Ahl Beit (que la paix soit sur eux), et c’est une affaire courante, voire les incidents de sécurité perpétrés par certains fanatiques haineux et ignorants n’a pas empêché les céremonies d’Achoura de continuer.

