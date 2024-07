« De la Palestine à Karbala… Salutations au Maître des Martyrs. » Avec cette phrase, nos frères du camp palestinien ont établi un buffet gratuit à ses portes et ont offert des boissons et de la nourriture au nom de l’Imam Hussein (P) et des martyrs de l’Islam, pour incarner ce que l’Imam Hussein (P) a fait sur le chemin de la vérité et de la victoire.

« Les croyants ne sont que des frères. » Ce noble verset a été cité par Ziyad, le fondateur du foyer Palestine du camp de réfugiés palestiniens de Burj al-Barajneh, qui a confirmé que l’idée d’établir un buffet gratuit Husseini à l’entrée du camp est une forme de dédicace à l’unité islamique pour laquelle l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui) s’est battu, qui « n’a pas posé de questions, il a plutôt posé des questions sur une position et sur l’Islam contre l’incrédulité ».

À son tour, Omar, qui a participé au buffet gratuit, a déclaré : « A travers ce buffet, nous avons appris de Sayyed Hassan Nasrallah comment donner sans prendre, et que le moins que nous avons doit être offert pour l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui) ».

Cette année, Achoura, a incarné une unité islamique cohérente, dont le but est de s’élever contre l’injustice et de soutenir les opprimés. Cette unité est ce qui a poussé la résistance islamique au Liban à se tenir aux côtés de Gaza afin de soutenir le front en faveur du peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et de sa résistance vaillante et honorable.

Il convient de noter que Sayyed Hassan Nasrallah a souligné, le dixième soir de Muharram, « qu’il existe des maisons d’hôtes créées par les frères sunnites et d’autres buffets gratuits dans lesquels ils partagent avec leurs frères chiites et également grâce à leur argent ».

Source: Al-Manar