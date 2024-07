Le quotidien américain Wall Street Journal a rapporté que l’aviation israélienne a largué la semaine dernière huit tonnes de bombes sur la population civile lors de son attaque sur al-Mawasi dans la ville de Khan Younès qui se situe dans le sud de la bande de Gaza.

Samedi dernier, plus de 400 Palestiniens ont été tués ou blessés lors du bombardement sauvage des campements des déplacés à al-Mawasi. Après la frappe, l’armée israélienne prenait pour cible des secouristes et des ambulances qui s’étaient rendus sur place pour aider les victimes. Des milliers de déplacés palestiniens ont pris refuge dans cette « zone sûre humanitaire » qui a été bombardée par les avions F-16 du régime israélien.

Selon des témoins oculaires, au moins 8 bombes, chacune de 2000 livres (environne 910 kg) ont été larguées les unes après les autres sur le camp des réfugiés. Après le bombardement, les drones et les mitrailleuses lourdes de l’armée israélienne ont pris pour cible les secouristes et les ambulances.

Selon un récent sondage en ligne commandé par le Center for Economic and Policy Research (Centre de recherche économique et politique), et réalisé par YouGov, 52 % des Américains estiment que les États-Unis devraient suspendre les livraisons d’armes à ‘Israël’ jusqu’à ce que Tel-Aviv mette fin à son offensive militaire contre la bande de Gaza.

En mai 2024, le Pentagone avait annoncé, dans un communiqué de presse, la livraison de 52 229 obus d’artillerie M795 de 155 millimètres du 7 octobre 2023 au 29 décembre 2024. Cette munition alimente les pièces artilleries légères de l’armée du régime sioniste.

L’administration démocrate de Joe Biden n’est pas tenue à informer le Congrès ses livraisons d’armes lorsqu’elles sont inférieures à une quantité fixée par la loi. Cependant, certains médias indiquent que le Pentagone envisage aussi la vente des équipements qui permettent à l’armée israélienne de convertir ses bombes « traditionnelles » en engins téléguidés.

Le président Joe Biden s’est engagé aussi à livrer à Israël des armes et des équipements militaires défensifs, notamment pour le système de défense aérienne Dôme de fer.

Or, ces derniers jours, le régime sioniste intensifie de plus en plus ses attaques contre différentes zones de la bande de Gaza et tue de plus en plus de civils innocents sous prétexte d’actions contre les commandants de la Résistance palestinienne.

Depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza, l’armée d’occupation a massacré au moins 38 713 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Selon le dernier bilan, le nombre des blessés s’élève à au moins 89 166.