Les combattants de l’unité de défense aérienne dans la Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, ont tiré ce jeudi 25 juillet à l’aube des missiles anti-aériens sur des avions de combat ennemis violant l’espace aérien libanais dans la région sud, les contraignant à rebrousser chemin vers la Palestine occupée.

La Résistance a également ciblé le site de Hanita avec des obus d’artillerie qui ont atteint leur objectif, ainsi que le matériel d’espionnage du site de Birkat Risha avec des armes appropriées qui ont entrainé sa destruction.

La Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations contre les positions et les attroupements de l’occupation israélienne, à la frontière avec la Palestine occupée, en soutien à Gaza et à sa vaillante résistance, et en riposte aux agressions israéliennes contre les régions libanaises.

Le mercredi 24 juillet, les combattants de la Résistance islamique ont bombardé vers 19h45, le site de Roueisat al-Qarn dans les fermes libanaises occupées de Chebaa avec des missiles qui ont atteint leur cible avec précision.

Après avoir surveillé et suivi les mouvements de l’occupation sur le site d’Al-Malikiya, et lorsque des véhicules militaires ont été détectés en train de pénétrer dans le site, les combattants de la Résistance islamique les ont visés avec des missiles et des obus d’artillerie qui les ont directement touchés.

Par ailleurs, le média militaire de la Résistance islamique a diffusé une opération de la Résistance islamique visant des sites et des casernes de l’armée d’occupation israélienne à la frontière sud du Liban et au nord de la Palestine occupée.

Les images montrent le moment où les combattants de la Résistance ont ciblé, mardi, le site de Birkat Risha avec des missiles. D’autres images montrent la destruction par la Résistance, le 18 juillet 2024, le matériel d’espionnage de l’ennemi israélien sur le site Hadab Yaroun.

Ainsi que le ciblage le 17 juillet du site d’Al-Malikiya et le bombardement de la base israélienne Beit Hillal le 16 juillet.