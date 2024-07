L’entité sioniste a accusé vendredi « d’antisémitisme » une experte indépendante de l’ONU ayant cautionné sur le réseau social X un message d’un ancien responsable onusien comparant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Adolf Hitler.

Ces derniers mois, les autorités israéliennes ont critiqué à plusieurs reprises la Rapporteure spéciale pour les territoires palestiniens, l’Italienne Francesca Albanese, en particulier après qu’elle a parlé de « génocide » à Gaza. L’experte, qui est mandatée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU mais ne s’exprime pas au nom de l’organisation, a cette fois suscité les critiques « d’Israël » et des Etats-Unis pour avoir cautionné un message sur X montrant deux photos avec, sur l’une, Hitler entouré d’une foule le saluant et, sur l’autre, Netanyahu entouré par des membres du Congrès américain lors de sa visite cette semaine.

« L’Histoire nous surveille toujours », a écrit au-dessus des photos l’auteur de la publication, Craig Mokhiber, un ancien responsable des Nations unies chargé des droits de l’homme qui a démissionné fin 2023 dénonçant l’incapacité de l’organisation à arrêter le génocide des Palestiniens.

Commentant sa publication, Albanese a répondu : « C’est précisément ce que je pensais aujourd’hui ». Plusieurs responsables israéliens ont dénoncé jeudi et vendredi ses propos et réclamé son départ. Le ministre israélien des Affaires étrangères a jugé « inconcevable » qu’elle « soit encore autorisée à utiliser l’ONU comme un bouclier pour répandre l’antisémitisme » : « Une fois de plus, elle répand une haine ignoble et salit la mémoire de l’Holocauste ».

Le nouvel ambassadeur israélien auprès de l’ONU à Genève, Daniel Meron, a lui accusé « d’abuser » de son titre onusien « pour répandre la haine et déclarations incendiaires ». « Francesca Albanese ne présente aucun signe de neutralité ou d’impartialité et ne peut pas servir en tant qu’experte des droits de l’homme de l’ONU », a-t-il écrit.

