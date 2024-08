Le journal américain The Wall Street Journal a rapporté que « les soldats de réserve de l’armée israélienne ont commencé à payer le prix de la longue guerre en cours dans la bande de Gaza, affirmant « qu’en Israël, tout s’effondre ».

Le journal a souligé que « la longue guerre à Gaza, qui dure depuis 10 mois, a conduit les soldats de réserve de l’armée israélienne à se sentir épuisés », notant que « cela restreint les options d’Israël dans sa guerre contre le Hezbollah ».

Les réservistes sont épuisés et frustrés

Le journal américain a rapporté « qu’ Israël s’appuie fortement sur des soldats de réserve pour maintenir la performance de son armée en temps de crise », mais alors que « la guerre à Gaza entre dans son 11e mois et que l’intensité des échanges de tirs s’intensifie, notamment avec le Hezbollah, beaucoup de ces combattants approchent du point de rupture ».

Le Wall Street Journal a affirmé que « les réservistes de l’armée israélienne sont épuisés et, dans certains cas, frustrés, et tentent de parvenir à un équilibre entre la famille, le travail et le service militaire, alors que les pertes économiques résultant de leur absence augmentent ».

Faiblesse à long terme

Concernant l’impact du statut des réservistes dans l’armée d’occupation sur le front avec le Liban, le journal a indiqué que « la pression sur les effectifs militaires est l’une des raisons pour lesquelles les responsables israéliens hésitent à lancer une guerre totale contre le Hezbollah, qui nécessite le même groupe de soldats de réserve épuisés pour lutter contre une force militairement bien supérieure au Hamas ».

Cette situation révèle également les faiblesses à long terme « d’Israël », confronté à la possibilité d’éclatements de conflits sur des fronts qui seront difficiles à surmonter dans les années à venir.

L’ancien chef du Conseil national de sécurité israélien, Yaakov Amidror, a déclaré : « Israël ne s’est pas préparé à une longue guerre, nous avons plutôt pensé à lancer une frappe aérienne majeure, puis à une manœuvre rapide des forces terrestres », ajoutant » plus le temps passe, plus il devient difficile de maintenir le soutien et l’état de préparation des forces combattantes ».

« Israël » perd en investissements et dans des domaines vitaux

À titre d’exemple parmi de nombreux soldats de réserve de l’armée d’occupation, le journal a cité le soldat Uday Hazan, dont la vie a été affectée par la longue guerre, décrivant que « le reste de sa vie était devenu dans un état déplorable ».

Hazan pensait après le 7 octobre 2023 que « son service militaire de réserve d’urgence prendrait fin d’ici un mois ou deux, mais après 10 mois, il est toujours en service ».

Le Wall Street Journal a révélé que « le projet du réserviste dans le domaine de la construction s’est effondré, qu’il s’est endetté et que sa famille dépend de l’aide de ses amis et des œuvres caritatives, et qu’il ne voit pas la fin proche ».

Le journal américain a cité des analystes de la sécurité qui affirment que « le nombre de soldats de réserve déployés a considérablement diminué. Cependant, des milliers d’entre eux sont toujours en service, et d’autres affirment que les soldats ont reçu des instructions pour être prêts à être mobilisés à tout moment ».

« Contrairement aux conscrits, les réservistes ont un emploi et subviennent aux besoins de leur famille, et nombre d’entre eux ont désormais effectué plusieurs missions et affronté de violents combats », selon le Wall Street Journal.

Dans ce contexte, le journal a ajouté que « de nombreux soldats de réserve ont été contraints de fermer leurs entreprises et de retarder leurs investissements, et que près de 150 000 Israéliens étaient absents de leur travail, dont beaucoup dans le secteur technologique vital en Israël ».

Source: Médias