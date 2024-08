4 Palestiniens sont tombés en martyre, lundi soir, et 7 autres ont été blessés, dont deux grièvement atteints, lors de la prise d’assaut par l’armée d’occupation israélienne de la localité d’Aqaba, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé ce mardi à l’aube que les martyrs sont : l’adolescent Bilal Ezzeddine Sawafta (14 ans), Ayser Mohammad Qassem Abu Arra (36 ans), Nour Mohammad Yassin al-Yassin (19 ans) et Amid Yassin Ghannam (19 ans).

شاهد .. لحظة استـ.ـشهاد الطفل بلال عز الدين صوافطة (١٤ عاماً)، برصاص الاحتلال أمام المستشفى التركي في مدينة طوباس. pic.twitter.com/r4IcBMga8x — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 5, 2024

Dans le contexte de la lutte contre l’agression israélienne, les Brigades Al-Qassam – Bataillon Tubas ont affirmé que les combattants des factions de la résistance menaient des affrontements avec les forces d’occupation qui ont pris d’assaut la localité de Tubas.

Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa – Tubas ont pour leur part indiqué avoir mené de violents affrontements à l’aide de mitrailleuses et d’engins explosifs avec les forces d’occupation à proximité de la maison assiégée à Aqaba.

Les forces d’occupation ont pris d’assaut la localité d’Aqaba et encerclé une maison, provoquant des affrontements avec des jeunes hommes au cours desquels les soldats d’occupation ont tiré à balles réelles.

إندلاع إشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال التي تحاصر أحد المنازل ببلدة عقابا شمال غرب طوباس يارب عليك باليهود الظالمين..اللهم انتقم منهم

اللهم احفظ المجاهدين في كل فلسطين ياالله🤲 pic.twitter.com/TyHP6sW7g3 — زهرة الأقحوان (@zhrtala40042157) August 5, 2024

Et puis à Jénine, le croissant rouge palestinien a indiqué dans la matinée que ses équipes ont transféré 5 martyrs jusqu’à présent suite à une attaque israélienne aux drones contre deux véhicules dans le quartier est de Jénine.

Auparavant des sources palestiniennes avait fait état de deux Palestiniens tombés en martyre suite aux tirs des forces d’occupation qui ont pris d’assaut la ville. Les bulldozers de l’occupation israélienne ont également procédé à des opérations de rasage du nouveau cimetière des martyrs du camp.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa – Jénine ont annoncé avoir affronté l’occupation, utilisant des mitrailleuses et des engins explosifs. Elles ont également fait état de l’explosion d’un engin explosif contre les véhicules et les soldats de l’occupation à proximité du cimetière.

Dans ce contexte, les Brigades Moudjahidines de Jénine ont annoncé l’explosion de deux engins explosifs préparés à l’avance contre les véhicules d’occupation à proximité du rond-point du cinéma de la ville de Jénine, entrainant des pertes confirmées dans les rangs de l’occupation.

Il convient de noter que ces six nouveaux décès portent à près de 615 le nombre de martyrs palestiniens tués par l’armée d’occupation israélienne en Cisjordanie, y compris à Al-Qods, depuis le début de sa guerre contre Gaza le 7 octobre 2023, en plus d’environ 5 400 blessés, selon les données officielles.

Rappelons que parallèlement à sa guerre dévastatrice contre Gaza, l’armée d’occupation israélienne a étendu ses assauts en Cisjordanie et les colons ont étendu leurs agressions contre les Palestiniens et leurs biens. outre les martyrs et les blessés, environ 10 000 Palestiniens ont été détenus par les forces d’occupation.

Avec le soutien américain, ‘Israël’ mène une guerre dévastatrice contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, qui a couté la vie à plus de 39500 Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus de 10 000 disparus, au milieu de destructions massives et d’une famine meurtrière.

Tel Aviv poursuit la guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat, ainsi que les ordres de la Cour internationale de Justice (CIJ) réclamant des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.