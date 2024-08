L’agence des Nations unis pour les réfugiés palestiniens, Unrwa a déploré la poursuite de la guerre israélienne contre la bande de Gaza, estimant qu’elle signifie « la destruction d’une société toute entière ». Elle a rapporté que les deux tiers des bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés.

Selon l’organisation Euro Méditerranée pour les droits de l’homme, l’occupation israélienne a intensifié ses bombardements des écoles qui hébergent les déplacés en visant 9 écoles en 8 jours. Ces attaques ont causé la mort de 79 palestiniens et blessés 143 autres, assure l’ONG qui a accusé l’entité sioniste de suivre « une politique qui vise à ôter tout sentiment de sécurité dans toute la bande de Gaza. »

60 martyrs depuis jeudi

Concernant les attaques israéliennes meurtrières contre la bande de Gaza, il est question de plus de 60 martyrs depuis l’aube de jeudi, et de 29 qui ont été tués ce vendredi, dont 19 à Khan Younes.

Deux journalistes qui travaillaient pour la chaine de télévision Palestine et des membres de leur famille font partie des martyrs de ce vendredi qui ont succombé lors deux raids israéliens séparés sur Khan Younes au sud de l’enclave.

De même il est question que 5 personnes sont tombées en martyrs dont deux enfants dans le pilonnage d’une maison à Nawaci ou était hébergée une famille, une petite fille a été tuée et plusieurs personnes ont été blessés dans le pilonnage d’une maison dans la région al-Tahliya à l’est.

Les journalistes sur place rapportent que des raids israéliens intenses s’abattent sur l’est de Khan Younes, notamment la région al-Zanna et la localité al-Qarara, où un nouveau mouvement de déplacement est en cours après les mises en gardes israéliennes.

A proximité de l’hôpital Nasser à Khan Younes

Dans la ville de Gaza, deux martyrs et plusieurs blessés ont été dénombrés dans le pilonnage d’une maison située a proximité de la centrale électrique au centre de la ville.

4 martyrs de la famille Matar (photo ci-dessous) sont tombés au moins dans le bombardement du camp Nusseirat et deux autres sur celui d’al-Maghazi.

Sachant que le nombre des martyrs a dépassé les 39.670 et celui des blessés les 91.720 depuis le début de l’offensive israélienne le 7 octobre, sans compter les victimes qui sont encore sous les décombres et qui n’ont pas encore été évacuées.

70% des martyrs et des blessés sont des enfants et des femmes, a assuré la Fondation palestinienne locale Tamkine.

Opération des Qassam

A Tal Sultane dans la ville de Rafah

En dépit des raids et bombardements israéliens qui ne connaissent pas de répit, les opérations de résistance se poursuivent.

Les brigades al-Qassam du Hamas ont rapporté ce vendredi avoir frappé un bâtiment dans lequel une force israélienne s’était retranchée dans le quartier Tal Sultan, à l’ouest de la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza.

Dans leur communiqué, les Qassam indiquent que cette force formée de 9 militaires a été visée à l’aide d’un obus TBG qui a fait des blessés et des tués dans ses rangs. Le texte précise qu’un hélicoptère a été dépêché sur le lieu pour les évacuer.

Des chiffres et des chiffres

L’armée israélienne a pour sa part reconnu la mort de l’un de ses militaires durant les combats ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Son porte-parole a indiqué qu’il faisait partie de l’Unité Nahal et qu’il avait été blessé grièvement dans les combats au sud de l’enclave.

Elle a aussi fait état de 12 blessés durant ces dernières 24 heures.

La correspondante du journal israélien Yediot Ahronoth Hen Artsi Srour s’est plainte hier jeudi de la hausse du chiffre des tués parmi les militaires israéliens et de celui des blessés et mutilés de guerre, ces dernières semaines.

Selon elle, 6 militaires ont été grièvement blessés cette semaine.

A noter que les chiffres de ce journal diffèrent de ceux qui sont rendus publics officiellement.

Le Yediot fait état de 9.860 blessés et mutilés, depuis le début de la guerre, dont 5.053 jeunes âgés de 18 à 30 ans, 197 qui souffrent de blessures dans la tête, 690 dans la colonne vertébrale et plus de 60 qui ont été amputés de leur membre. Alors que le chiffre officiel rend compte de 4.284 militaires blessés dont 2.190 depuis le début de l’offensive terrestre. Et celui des tués est de l’ordre de 689 officiers et soldats.

Source: Divers