Les déclarations des dirigeants de la sécurité et de l’establishment politique israéliens à chaque étape de la guerre reflètent une grande déconnexion de la réalité. Dans la frénésie des menaces du premier mois de guerre qui a suivi l’opération Déluge d’Al-Aqsa, le ministre de l’armée ennemie, Yoav Gallant, a juré d’éliminer le Hamas et son aile militaire, un par un.

Enfin, en parlant des obstacles à l’accord de cessez-le-feu, un point épineux et problématique a été répété, à savoir empêcher le retour des militants du sud vers le nord de la bande de Gaza, en supposant que l’armée israélienne ait été en mesure d’éliminer tous les militants du nord, tout en complétant le plan des « bulles humanitaires », que Gallant est fier d’avoir élaboré dans ses détails précis.

Cette déconnexion totale de la réalité sociétale, structurelle et historique des mouvements de résistance à Gaza dans la proposition rêveuse de Gallant spécifie les zones du nord de la bande de Gaza qui seront adoptées comme zones « humanitaires » dans lesquelles les membres du Hamas n’auront pas le droit d’entrer.

Elles devraient être préservées des éléments armés du Hamas et puis être élargies progressivement tout en poursuivant la neutralisation et le bombardement des éléments du Hamas et des factions de la résistance. L’expérience de cette méthode de grignotage se poursuivra d’une région à une autre pour finalement prendre fin au sud de la bande de Gaza.

Cependant, quiconque lit les déclarations ci-dessus et contemple les plans de nettoyage illusoires comprend la grande distance entre la réalité et les faussetés dans l’esprit des dirigeants de l’occupation.

La résistance, en particulier le Hamas, qui dispose de l’appareil social et de prédication le plus fort parmi les factions de la résistance, peut être exposée, après des années de guerre et de combats, à des crises en termes de manque d’armes et de fonds, mais ce qui ne peut en aucun cas l’affecter, c’est le manque d’élément humain et de cadre de résistance, en raison de deux considérations : Le Hamas est la fille de la société. Il ne s’agit pas de ses membres répartis en familles, mais de clans et de grandes familles qui sont majoritairement affiliés au mouvement.

Le mouvement est né à Gaza, et ce n’est pas un parti importé. C’est à partir du quartier de Sabra que cheikh Ahmed Yassin a commencé à théoriser l’idée de son parti, et c’est de Beit Hanoun que cheikh Salah Shehadeh a dirigé son appareil militaire, et c’est dans le camp de Jabaliya que vivait le porte-parole militaire Abou Obeida.

Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un parti ou d’un mouvement de libération hébergé dans un pays frère. La situation du Hamas à Gaza est différente de celle de l’OLP au Liban. Quel que soit le niveau de la pression, il ne sera jamais question pour lui de discuter de l’idée de quitter le secteur et d’être expulsé.

En ce qui concerne les cadres humains résistants, dont l’occupation prétend en avoir éliminé des centaines après s’être retirée de toutes les zones où elle pénètre, il y a un certain nombre de faits qui doivent être notés : L’armée ennemie annonce qu’elle a éliminé plus de 1.200 combattants des Brigades al-Qassam au cours de son opération en cours dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, et considère que chaque élément humain qu’elle bombarde dans le cadre de ratissages ou de bombardements aveugles est un combattant. Cependant, la liste des noms des martyrs et des personnes disparues indique que les trois quarts des martyrs tués dans cette opération étaient des civils.

Les groupes de combat qui affrontent l’ennemi se composent de cinq ou six combattants de la résistance au maximum, et sont répartis sur plusieurs lignes de bataille, certaines avancées et d’autres dans des zones sûres.

Un ou deux groupes peuvent mener des dizaines de missions de combat dans un espace spatial tel que le quartier de Shouja’iya, ce qui signifie que l’idée d’une érosion humaine au niveau de l’état-major actif est niée par la méthode de combat et les limites des pertes que les batailles peuvent causer.

Enfin, la guerre et le massacre de milliers d’innocents ont fait flotter la culture de la vengeance. En général, les Gazaouis ont le sentiment d’avoir un problème personnel avec l’armée ennemie. Cela a créé une grande incitation à rejoindre activement la résistance. Cependant, la réalité n’est pas seulement qu’il y a une adéquation dans le cadre militaire actif, mais aussi un surplus numérique dont n’ont pas besoin de nombreuses missions de combat.

Traduit à partir du journal al-Akhbar par notre rédaction

Source: Média