Le ministère égyptien des Affaires étrangères a condamné la prise d’assaut par deux ministres israéliens et membres de la Knesset , ainsi que des centaines de colons israéliens, dans les cours de la mosquée Al-Aqsa et le déploiement du drapeau de l’entité occupante à l’intérieur, sous la protection de la police israélienne, coïncidant avec l’interdiction aux fidèles palestiniens d’entrer dans la mosquée.

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a souligné, dans un communiqué, que « ces actes provocatreurs et irresponsables constituent une violation du droit international et du statut historique et juridique d’ Al-Qods ».

Le communiqué a ajouté que « la récurrence des provocations israéliennes reflète une politique systématique appliquée sur le terrain », notant que « cela nécessite un travail pour mettre un terme immédiat à leurs manifestations, et un engagement à préserver la situation juridique existante », selon le ministère égyptien.

Le communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères a souligné « la nécessité pour la communauté internationale de jouer un rôle efficace dans la lutte contre ces violations, qui visent à attiser les sentiments et à contrecarrer les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza ».

Le ministère a noté la nécessité « de l’engagement d’Israël à œuvrer pour parvenir à une solution juste, durable et globale à la question palestinienne qui garantisse l’établissement d’un Etat palestinien indépendant à l’intérieur des frontières de juin 1967 », appelant au rétablissement complet du droit légitime et droits inaliénables du peuple palestinien.

