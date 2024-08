9 personnes sont tombées en martyre et 4 autres ont été blessés, ce samedi 17 août vers 2h00 du matin, suite à une nouvelle agression israélienne visant un immeuble résidentiel à Wadi al-Kfour à Nabatieh, au sud du Liban, a rapporté le ministère libanais de la Santé.

Les martyrs et les blessés, dont se trouvent parmi eux plusieurs enfants, sont de nationalité syrienne, a indiqué le correspondant de la télévision libanaise Al-Mayadeen.

Les équipes de secours à la recherche d’un nourrisson.

Vendredi, l’occupation israélienne a poursuivi ses crimes contre le Liban en menant des frappes contre les localités de Maroun al-Ras, Hanin, Aitaroun, Kafr Kila, Khiam et Aita al-Shaab.

Les équipes de pompiers ont travaillé pour éteindre les incendies qui ont éclaté à la suite du bombardement israélien contre la ville de Bint Jbeil.

La Résistance islamique au Liban cible plusieurs sites de l’occupation

En riposte aux agressions en cours contre les villages libanais et en soutien au peuple et à la résistance de la bande de Gaza, la Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a mené plusieurs opérations contre les sites d’occupation israéliens et ses rassemblements, le long de la frontière libano-palestinienne occupée.

Dans ses opérations les plus marquantes, vendredi, les combattants de la Résistance islamique ont lancé une attaque aérienne, via des escadrons de drones d’assaut, contre le quartier général des brigades blindées de la 188e Brigade, dans la caserne Rawiya.

La Résistance islamique au Liban a affirmé que les drones ont visé les positions et l’emplacement des officiers et soldats d’occupation et ont atteint leurs cibles avec précision, y entrainant des pertes confirmées.

Et puis, dans de deux opérations distinctes, la Résistance a ciblé les bâtiments utilisés par les soldats de l’occupation israélienne dans les colonies de Metulla et de Natoa.

La résistance a déclaré que ces opérations constituent une riposte aux agressions israéliennes contre des villages et des lieux sûrs dans le sud du Liban, en particulier dans la localité de Kafr Kila.

La Résistance a en outre ciblé un poste de contrôle où étaient stationnés les soldats de l’occupation sur le site de Birkat Risha, avec des armes guidées qui ont entrainé des morts ou des blessés dans leurs rangs.

Les sites d’Al-Assi, les positions d’artillerie d’occupation à Al-Zaoura, l’attroupement des soldats d’occupation à proximité de la caserne Metat, et le déploiement des soldats israéliens à proximité du site Jal al-Deir ont également été bombardés par les combattants de la Résistance.