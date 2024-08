Des colons israéliens ont enlevé, le vendredi 23 août, deux jeunes Palestiniens dans la ville de Jéricho, à l’est de la Cisjordanie occupée, sans que l’on ne sache rien de leur sort, a rapporté l’agence de presse officielle palestinienne.

L’agence a cité des sources de sécurité disant : « Des colons armés ont attaqué les deux jeunes hommes, Uday Hosni Al-Najjar et Ramadan Jamil Nassar, qui sont des prisonniers libérés, et ont tiré sur les roues de leur véhicule et les ont kidnappés. »

Pour sa part, le porte-parole du Club des prisonniers palestiniens, Amjad Al-Najjar, a déclaré : « Les deux jeunes hommes viennent du camp d’Al-Fawar, dans le sud de la Cisjordanie, et ont été précédemment arrêtés par l’armée d’occupation israélienne. »

Al-Najjar a ajouté, après avoir été présent au domicile des deux jeunes hommes, « leurs familles ont contacté toutes les parties, y compris la liaison (un contact officiel avec la partie d’occupation israélienne) pour connaître leur sort ».

Jeudi, le chef du Service général de sécurité israélien, Ronen Bar, a mis en garde, dans une lettre qu’il a envoyée au Premier ministre Benjamin Netanyahu, contre l’effondrement de la sécurité nationale dans l’entité sioniste en raison de l’escalade des attaques de colons en Cisjordanie.

Selon les données de la Commission palestinienne de résistance au mur et aux colonies, les attaques des colons ont entraîné la mort de 18 Palestiniens et plus de 785 blessés depuis le 7 octobre dernier, jusqu’à la mi-août.

Selon les données du mouvement israélien de gauche « La paix maintenant », environ un demi-million d’Israéliens résident dans 146 grandes colonies et 144 avant-postes de colonies établis sur le territoire de la Cisjordanie, sans compter l’Est d’Al-Qods occupée.

Parallèlement à sa guerre dévastatrice contre Gaza depuis le 7 octobre dernier, l’armée israélienne a intensifié ses agressions contre la Cisjordanie, y compris l’Est d’Al-Qods, tandis que les colons ont accru leurs attaques contre les Palestiniens, faisant 640 martyrs et environ 5 400 blessés, selon les données officielles palestiniennes.

Avec le soutien américain, ‘Israël’ mène une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait plus de 133 000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus.

Au mépris de la communauté internationale, ‘Israël’ poursuit la guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à mettre fin immédiatement à cette guerre, ainsi que les ordres de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.