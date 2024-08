Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a baptisé la riposte du Hezbollah sur la banlieue nord de Tel-Aviv, opération d’Arbaeen, vu qu’elle a coïncidé avec le 40ème jour du martyre de l’Imam Hussein, petit fils du prophète Mohammad (S).

Lors d’un discours, ce dimanche 25 août, Sayed Nasrallah a décortiquer les mensonges israéliennes.

Il a affirmé que l’opération d’Arbaeen sur la banlieue de Tel-Aviv a atteint ses objectifs, soulignant que les allégations israéliennes sur une opération préventive sont purement mensongères.

Voici les principaux points de son discours :

Aujourd’hui, c’est le quarantième anniversaire du martyre de l’Imam Hussein (S). L’Arabaeen constitue un symbole de sacrifice, d’altruisme, de rejet de l’injustice et de soumission, ainsi qu’un symbole de la révolution jusqu’au Jour de la Résurrection.

Nous remercions le gouvernement irakien et le peuple irakien hospitalier pour ce qu’ils offrent et dépensent pour servir les visiteurs de l’Imam Hussein.

Nous attirons l’attention sur la présence de la Palestine et d’Al-Qods à cette occasion dans la ville sainte de Kerbala (lieu de l’inhumation de l’Imam Hussein).

Je voudrais présenter mes condoléances au cher peuple libanais et à tous les piliers de l’État libanais à l’occasion du décès du Premier ministre Salim al-Hoss, qui représentait un symbole de la résistance et du patriotisme.

Je voudrais également saluer les sympatisants de la résistance et son environnement pour leur patience et leur fermeté qui auront un impact dans ce monde et dans l’au-delà, Incha’Allah.

Je m’adresse à mes frères, les Moudjahidines, qui sont inébranlables et fermement enracinés dans la terre tels les montagnes. Je salue et remercie leur patience, leur fermeté et leur sincérité.

Redresser les règles d’engagement: banlieue de Beyrouth & banlieue de Tel-Aviv

L’ennemi est allé jusqu’à ce stade d’escalade avec le Liban en ciblant la banlieue sud de Beyrouth et en tuant des civils et le grand commandant, M. Fouad Chokor, et la résistance a annoncé son intention de riposter à cette agression pour redresser les équations et les règles d’engagement (banlieue de Beyrouth contre banlieue de Tel-Aviv).

Nous baptiserons l’opération d’aujourd’hui l’opération d’Arbaeen, vu qu’elle coïncide avec le quarantième jour du martyre de l’Imam Hussein.

Nous étions prêts à répondre dès le premier jour du martyre de M. Chokor, mais comme nous l’avons dit précédemment, la réponse fait partie de la punition, et il nous a fallu un peu de temps pour étudier si l’axe réagirait dans son ensemble ou chaque front seul, et attendre pour donner une chance aux négociations, car notre objectif est de mettre fin à l’agression contre Gaza.

Il est clair que les négociations sont longues et que Netanyahu a commencé à imposer de nouvelles conditions à la résistance à Gaza.

Des cibles militaires en lien avec l’assassinat et proches de Tel-Aviv

Nous avons fixé des règles pour notre riposte, elle ne doit pas viser des « civils », sachant que nous avons le droit de frapper des « civils » ou des infrastructures, vu que les Israéliens avaient tué des civils, lors de son agression contre la banlieue sud de Beyrouth. Notre objectif a été défini : viser une cible militaire en lien avec l’assassinat, une mission de renseignement ou une base aérienne, qui doit être très proche de « Tel Aviv ».

Nous avons désigné un nombre de cibles près de Tel-Aviv, conformes à nos critères. Nous avons alors choisi la base de Glilot, qui est une base centrale des renseignements israéliens et comprend l’unité 8200.

La base de Glilot est située à 11 km de la frontière libanaise et à seulement 1 500 mètres de Tel-Aviv, ce qui signifie qu’elle est se trouve dans la banlieue de Tel-Aviv.

Nous avons placé également la base Ain Shema dans la zone de notre ciblage, qui se trouve à 75 km du Liban et à 40 km de Tel Aviv.

Nous avons également ciblé des sites et des casernes pour divertir les missiles intercepteurs du Dôme de fer, afin de permettre aux drones d’atteindre leur cible.

Il a été décidé de cibler les sites et les bases avec des roquettes Katioucha réparties sur des dizaines de sites. La décision a été de lancer 300 missiles, et deuxièmement de tirer des drones de tous types et de toutes tailles.

Nous avons choisi le quarantième jour de l’Imam Hussein (S) pour mener l’opération qui a été lancée le dimanche, après la prière du matin à 5h15 (heure de Beyrouth).

Lors de l’opération d’aujourd’hui, nous avons lancé pour la première fois un drone depuis la région de la Bekaa et, malgré la distance, elle a traversé la frontière palestinienne occupée.

Aucune plateforme de lancement de roquettes ou de drones n’a été endommagée

Aucune rampe de lancement n’a été endommagée avant l’opération, et les plates-formes des drones n’ont été exposées à aucun dommage, ni avant ni après l’opération.

La cible militaire spécifique est la base de renseignement militaire Aman et l’unité 8200 à Glilot, et l’autre cible est la base de défense aérienne à Ain Shema.

Nos données confirment qu’un nombre important de drones ont atteint ces deux cibles, mais l’ennemi dissimule ses pertes, mais les jours et les nuits révéleront la vérité sur ce qui s’y est passé.

Tout ce que nous voulions c’était de lancer durant cette opération, 300 missiles, et nous avons lancé 340 missiles et l’ennemi n’a rien contrarié.

Version israélienne mensongère

La version sioniste sur ce qui s’est passé est plein de mensonges, ce qui reflète le niveau de faiblesse de cette entité.

Les propos de l’ennemi sur le bombardement de missiles stratégiques et précis préparés pour cibler Tel-Aviv sont un mensonge au-delà du mensonge, mais dans cette opération et pour des raisons précises, nous n’avons pas voulu utiliser ces armes.

Aucun des missiles stratégiques et de précision n’a été endommagé.

De nombreuses vallées sont considérées par l’ennemi comme contenant des plates-formes de missiles balistiques et des installations qui doivent être détruites. Le commandant Chokor Shukr avait pris il y a quelque temps la décision d’évacuer ces vallées et ces installations. Ces vallées sont vides ou ont été évacués.

Echec du renseignement israélien et d’une action préventive

Une demi-heure avant l’opération, les Israéliens ont commencé des raids dans le sud, et ils n’avaient aucune information des services de renseignement, mais plutôt à cause du mouvement des moudjahidines voulant achever leur mission.

Nous sommes face à un échec du renseignement israélien et de l’action préventive, et notre opération s’est déroulée exactement comme on l’avait prévu.

Par contre, nous avons assisté aujourd’hui à une scène qui exprime le courage de la résistance lorsqu’elle a pris cette décision.

Opération d’envergure sans défaut

La résistance a pris une décision et a avancé, alors l’ennemi a fermé Tel-Aviv et les aéroports et a ouvert des abris simplement parce que nous avons utilisé des roquettes Katioucha et des drones. Qu’est-ce qu’il ferait si nous avons utilisé d’autres armes ?

Il s’agit de la première opération d’envergure entreprise par la résistance en l’absence du haut responsable, M. Fouad Chokor, et elle n’a présenté aucun défaut.

L’ennemi, dans sa réponse ce matin, n’a pas osé de s’en prendre aux civils parce qu’il est humain ? On voit ce qu’il a fait à Gaza ! Certes, par crainte de la Résistance soutenue par son environnement. Telle est l’équation que nous avons réussi à réimposer aujourd’hui.

La première étape consistait à frapper des sites au nord avec 340 missiles, et la deuxième étape consistait à faire passer des drones de différents types et tailles vers la profondeur de l’entité.

Attendre le résultat de la dissimulation par l’ennemi des dommages causés par les frappes du Hezbollah

Nous suivrons le résultat de la dissimulation par l’ennemi de ce qui s’est passé aujourd’hui, si le résultat est satisfaisant, nous considérerons que le processus de la riposte est terminé, et si le résultat n’est pas suffisant, nous nous réserverons le droit de la riposte jusqu’à nouvel ordre.

Les tentatives de faire taire les fronts de soutien à Gaza sont vaines

Nous n’abandonnerons pas Gaza, son peuple, la Palestine et les lieux saints de la nation en Palestine, quels que soient les circonstances, les défis et les sacrifices.

Notre opération d’aujourd’hui peut être bénéfique au côté palestinien ou au côté arabe en termes de négociations et de message à l’ennemi et à son parrain américain que tout espoir de faire taire les fronts de soutien sera vain, malgré les sacrifices notamment sur le front libanais.

Envahir l’entité sioniste avec un groupe musical

Nous sommes un peuple qui ne peut accepter l’humiliation ni courber le cou devant qui que ce soit alors que nous combattons avec la raison, avec des armes, des drones et des missiles balistiques cachés pour un jour qui pourrait venir.

L’ennemi doit comprendre et faire attention à la nature du Liban et aux changements stratégiques. Le Liban n’est plus faible et vous ne pouvez plus l’occupez avec un groupe musical. Le jour viendra peut-être où nous vous envahirons avec un groupe musical.