Le ministre de la Défense du gouvernement de Sanaa, le général Mohammed Al-Atifi, a affirmé que « les forces armées yéménites, avec leurs différentes formations, sont prêtes à lancer des frappes douloureuses au plus profond de l’entité sioniste ».

Selon l’agence de presse yéménite Saba, les propos d’Al-Atefi sont intervenus à l’issue d’une réunion militaire élargie qu’il a présidée, et à laquelle ont participé le chef d’état-major général et son adjoint, les commandants des forces militaires et des régions, ainsi qu’un nombre d’officiers supérieurs dans les forces armées yéménites.

Le ministre de la Défense a souligné que « les forces armées ont reçu des directives fortes et strictes pour déterminer des méthodes appropriées et efficaces pour faire face aux défis imposés par l’occupation au Yémen et à la région », notant que « l’entité sioniste ne trouvera de notre part que force et détermination , et paiera un lourd tribut en réponse à sa persistance à violer la souveraineté de la patrie ».

Al-Atifi a indiqué que « la décision militaire de combat a pris en compte tous les déterminants militaires et a soigneusement lu les faiblesses de l’ennemi », soulignant que « les points les plus importants de la banque cible ont été surveillés et identifiés avec soin et avec une extrême précision ».

Al-Atefi a noté que « la force de missiles, l’armée de l’air sans pilote et les forces navales possèdent des capacités et des armes qui leur permettent une exécution et un ciblage précis ».

Le ministre a rassuré que « la réponse de l’axe du jihad et de la résistance aux crimes de l’ennemi sioniste est imminente et inévitable, comme l’a confirmé le guide de la révolution islamique iranienne », expliquant qu’il s’agira « d’une réponse stratégique et décisive ».

Al-Atifi a conclu en soulignant que « les mobilisations militaires américaines dans la région, pour la défense de l’entité sioniste, ne veulent rien dire », soulignant « qu’ elles seront confrontées avec force et sont vouées à un échec lamentable ».

Dans un contexte connexe, le bureau politique du mouvement Ansarullah au Yémen, Hezbollah, et son secrétaire général, sayyed Hassan Nasrallah, ont béni « l’attaque majeure et courageuse menée par la résistance, ce dimanche matin, contre l’occupation israélienne dans le cadre de la réponse à l’assassinat du grand chef Fouad Chukr ».

Ansarullah a estimé que « cette réponse forte et efficace au plus profond de l’entité d’occupation, confirme que la résistance est capable, forte et fidèle à ses promesses et à ses menaces ».

Le mouvement a ajouté « qu’il soutient les héros de la résistance islamique, et qu’il bénit et soutient toutes les options et opérations pour répondre à l’occupation ».

En conclusion, Ansarullah a rappelé une fois de plus que « la réponse yéménite viendra certainement », notant que « les jours, les nuits et le terrain le prouveront ».

