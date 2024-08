Cinq Palestiniens sont tombés en martyre, lundi soir 26 août, suite à un bombardement israélien visant le camp de Nour Shams, dans la ville de Tulkarem, au nord de la Cisjordanie occupée.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré dans un communiqué que « 5 martyrs sont arrivés à l’hôpital gouvernemental de Tulkarem à la suite du bombardement du camp de Nour Shams par l’occupation ».

Des témoins ont déclaré : « Le bruit d’une énorme explosion a été entendu dans le camp, suivi de panaches de fumée s’élevant de l’une des maisons. »

Il a été rapporté que parmi les martyrs se trouvait un membre des Brigades Al-Qassam, Jibril Jibril, de la ville de Qalqilya, qui a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers et d’un accord de trêve entre la résistance et l’occupation en novembre dernier. Il est depuis cette date traqué par les forces d’occupation.

ارتقاء 5 شبان وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم. #خبرني pic.twitter.com/bxTkzWrXsd — خبرني – khaberni (@khaberni) August 26, 2024



Des militants palestiniens ont diffusé des clips vidéo dans lesquels apparaissent un certain nombre de martyrs, dont des enfants.

En revanche, l’armée d’occupation israélienne a fait état d’une attaque au drone contre le camp de Nour Shams à Tulkarem.

Elle a prétendu sur la plateforme X: « Un drone a attaqué une cellule d’opérations dans la zone de Nour al-Shams ».

Agression de colons contre un village: 1 martyr et plusieurs blessés

Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé a annoncé le martyre d’un citoyen palestinien par des tirs de colons terroristes dans le village de Wadi Rahal, au sud de Bethléem.

Le ministère a ajouté dans un communiqué que le citoyen Khalil Salem Khalawi (40 ans) a succombé des suites d’une balle tirée par des colons. Trois autres Palestiniens ont été légèrement blessées.

La radio Voix de la Palestine a déclaré que les colons ont pris d’assaut le village de Wadi Rahal et ouvert le feu sur les maisons des citoyens.

Le chef du conseil du village de Wadi Rahhal, Hamdi Ziadeh, a rapporté que des colons israéliens ont attaqué les maisons des citoyens près de l’école des garçons, au milieu de balles réelles, blessant quatre citoyens aux membres inférieurs.

Ziadeh a ajouté que les forces d’occupation ont pris d’assaut le village pour assurer la protection des colons et ont tiré des grenades assourdissantes et des gaz toxiques sur les citoyens, provoquant la suffocation de dizaines de personnes.

Ces nouveaux décès élèvent à 651 le nombre de martyrs palestiniens en Cisjordanie occupée, en plus d’environ 5 400 blessés, depuis que l’armée d’occupation a intensifié ses assauts contre la Cisjordanie et Al-Qods, et ce depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza le 7 octobre 2023.

Avec le soutien américain, ‘Israël’ mène une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait environ 134 000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu d’une destruction massive et d’une famine meurtrière.

Au mépris de la communauté internationale, ‘Israël’ poursuit la guerre, ignorant la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, ainsi que les ordres de la Cour internationale de Justice de prendre des mesures pour prévenir les actes de génocide et améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza.