L’ex-chef d’état-major israélien Gadi Eisenkot a révélé que le plan du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour Gaza se résume à réoccuper l’enclave et y imposer un pouvoir militaire. Selon le chef du bureau de la chaine qatarie al-Jazeera, Khalil al-Omri, Eisenkot a fait ces révélations ce jeudi lors d’une interview avec la radio israélienne.

Al-Omari rapporte que la Knesset avait voté depuis mars 2023, à la majorité dont les députés du Likoud, en faveur de l’amendement annulant les dispositions relatives à l’évacuation des colonies de Homesh, Ganim, Kadim et Sa-Nur de la loi de retrait de 2005 qui prévoit le retrait d’Israël de la bande de Gaza et l’évacuation de certaines colonies illégales en Cisjordanie. Ce vote avait eu lieu 3 mois après la prise du pouvoir par l’actuel gouvernement de Netanyahu et 6 mois avant l’opération du Hamas Déluge d’al-Aqsa, dans l’enveloppe de Gaza.

Limor Son Har-Melech, députée de la coalition israélienne et coauteur du projet de loi, membre du Pouvoir juif – le parti du ministre de la Sécurité nationale d’extrême droite Itamar Ben Gvir – avait déclaré à l’issue de ce vote: « Nous devons nous atteler aux deux tâches qui nous attendent demain: le rétablissement des quatre colonies qui ont été évacuées [dans le nord de la Cisjordanie] et le retour à la maison [de la colonie de Gaza Gush Katif] qui est devenue un foyer de terreur ».

« D’après Eisenkot, le plan camouflé de Netanyahu consiste à réoccuper la bande de Gaza entièrement et à lui imposer une autorité militaire », rapporte le correspondant de la chaine qatarie. Ce dernier estime que ceci est confirmé par les révélations faites la nuit dernière par le quotidien Yediot Ahronoth selon lequel un général a été nommé comme gouverneur militaire de la bande de Gaza. « Ils ont utilisé le terme de coordonnateur militaire alors qu’il est un gouverneur militaire », précise al-Omari, selon lequel il en va de même aussi bien pour le sud que pour le nord de la bande de Gaza.

Il ajoute que certains partis israéliens se sont mis à réclamer la reconstruction des colonies qui avaient été évacuées en 2005, sur l’ordre de l’ex-Premier ministre Arien Sharon.

Le journaliste d’al-Jazeera estime que l’offensive israélienne contre la Cisjordanie qui se poursuit pour le second jour consécutif représente le même objectif, sous prétexte de lutter contre les == du terrorisme, en allusion à la résistance et qui a causé 17 martyrs palestiniens et des destructions énormes des infrastructures dans les villes, les camps et les villages a pour objectif de réoccuper, notamment dans les gouvernorats de Jénine, Naplouse et Tubas, « où plus de 10.000 militaires ont été investis des forces de l’armée, de la police et de la Sureté générale ».

Source: Médias