La Résistance Islamique au Liban – Hezbollah a annoncé aujourd’hui dimanche avoir ciblé un rassemblement du bataillon de Renseignement 8200, de la Division Galilée dans la caserne Mitat avec des missiles et des drones d’assaut.

Le Hezbollah a ciblé un bâtiment utilisé par les soldats ennemis dans la colonie Al-Manara avec des armes appropriées, et dans une autre opération, il a ciblé le site Al-Sammaqa dans les collines libanaises occupées de Kfar Shuba avec des missiles et l’a touché directement.

La résistance a annoncé avoir ciblé les sites Ramia et Jal Al-Alam lors de deux opérations distinctes, avec des obus d’artillerie, et les a touchés directement.

En soutien au peuple palestinien inébranlable de la bande de Gaza et à sa résistance, la Résistance islamique au Liban a affirmé « qu’elle a ciblé le matériel d’espionnage du site Hadab Yaron avec un drone-suicide qui l’a directement touché, provoquant sa destruction ». ‏

En outre, la résistance a ciblé un déploiement de soldats ennemis israéliens à proximité du site Al-Marj avec des missiles.

En réponse aux attaques de l’ennemi israélien contre les villages, en particulier l’attaque de ce matin contre la ville de Rmeish, les moujahidines de la Résistance islamique ont pris pour cible une patrouille de l’armée d’occupation israélienne près du point de contrôle de Kafrioval avec des armes appropriées et ont fait des victimes confirmées.

Dimanche après-midi à 14h47 (heure locale), les moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé avec des armes appropriées le matériel d’espionnage sur le site de Ruwaisat al-Alam, dans les collines libanaises occupées de Kfar Shuba, et l’ont directement touché, ce qui a conduit à sa destruction.

Notre correspondant a rapporté que des tirs directs depuis le Liban ont ciblé le site de Jal al-Alam en Galilée occidentale, le site Hadab Yaron, et également une cible militaire dans la colonie Kafreuval. Selon les médias israéliens, « deux blessés graves ont été signalés suite au lancement d’un missile anti-blindé depuis le Liban ».

Toujours, selon les médias israéliens, « environ 60 missiles ont été tirés vers la région de Meron, au nord ».

En parallèle, les attaques de l’occupation contre les villages et les villes du sud du Liban se sont poursuivies, ainsi des raids israéliens ont ciblé plusieurs villes du sud : Beit Yahoun, Naqoura, Kafr Kila et la périphérie des villes d’Al-Adissa et Khiam.

Le ministère libanais de la Santé a annoncé « qu’une personne a été tuée et deux autres blessées lors d’un raid israélien sur la ville de Beit Lev », ajoutant que « 4 blessés ont été enregistrés à la suite d’un raid israélien sur la ville de Aita al-Shaab ».

Plus tôt, l’ancien chef de la division des opérations de l’armée d’occupation israélienne, le général de division Israel Ziv, a souligné que « le Hezbollah n’a pas été dissuadé », indiquant que « son exploit le plus important était de paralyser Israël pendant environ un an », rappelant « qu’ Israël est toujours soumis à la menace iranienne ».

